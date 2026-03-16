< sekcia Ekonomika
ARDAL: Slovensko si v aukcii dlhopisov požičalo 643 miliónov eur
Najvyšší objem, 213 miliónov eur, získal štát v marci z dlhopisov so splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,71 %.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. marca (TASR) - Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 643 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 3,05 do 4,24 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 839 miliónov eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Pred mesiacom celkový záujem v aukcii presiahol 2,2 miliardy eur.
Najvyšší objem, 213 miliónov eur, získal štát v marci z dlhopisov so splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,71 %. Dlhopisy so splatnosťou v roku 2037 a úročením 3,84 % priniesli štátu 172 miliónov eur. Rovnakú sumu 129 miliónov eur vyniesli dlhopisy s najkratšou a najdlhšou splatnosťou v rokoch 2031 a 2043. Ich priemerné úročenie bolo na úrovni 3,05 %, resp. 4,24 %.
Vo februári si Slovensko v aukcii požičalo 593 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 2,8 do 3,6 %. Celkový dopyt investorov vtedy presiahol 2,2 miliardy eur. Minulý mesiac vydala SR aj novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov formou syndikovaného predaja, teda prostredníctvom skupiny bánk. Predala pritom cenné papiere v hodnote 2 miliardy eur s kupónom 4,125 % ročne, záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur.
V priebehu marca predáva ARDAL prostredníctvom komerčných bánk aj novú emisiu dvoch dlhopisov určených bežným občanom. Jej celková suma môže dosiahnuť 500 miliónov eur. Za celý rok plánuje ARDAL vydať nové štátne dlhopisy v celkovej sume 10 miliárd eur.
