< sekcia Ekonomika
Agentúra S&P Global potvrdila rating Poľska
Agentúra by mohla rating zvýšiť, ak by sa rozpočtové deficity výrazne znížili, čím by sa zadlženosť dostala na klesajúcu trajektóriu.
Autor TASR
Varšava 8. novembra (TASR) - Agentúra S&P Global Ratings potvrdila svoje hodnotenie úverovej bonity Poľska. TASR o tom informuje na základe správy S&P.
S&P potvrdila rating dlhodobých záväzkov Poľska v zahraničnej mene na úrovni A- a rating krátkodobých záväzkov v zahraničnej mene na úrovni A-2. Rating dlhodobých záväzkov v domácej mene zostal na úrovni A a rating krátkodobých záväzkov v domácej mene na úrovni A-1. Výhľad ratingov je stabilný.
Stabilný výhľad podľa agentúry odzrkadľuje rovnováhu medzi odolnými strednodobými vyhliadkami rastu poľskej ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch a rizikom nárastu ekonomickej zraniteľnosti súvisiacej s rýchlo sa zvyšujúcim zadlžením.
S&P uviedla, že by mohla zhoršiť rating Poľska, ak by sa strednodobé vyhliadky rastu ekonomiky výrazne zhoršili, pričom by sa k tomu ešte pridala zvýšená makroekonomická nerovnováha alebo vonkajšie šoky, vrátane neočakávaných dosahov vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Hodnotenie úverovej bonity by sa mohlo znížiť aj v prípade eskalácie vojny, ktorá by mala väčší vplyv na verejné financie aj rast ekonomiky a predstavovala by ďalšie bezpečnostné riziká.
Agentúra by mohla rating zvýšiť, ak by sa rozpočtové deficity výrazne znížili, čím by sa zadlženosť dostala na klesajúcu trajektóriu.
Hlavným dôvodom vysokého rozpočtového deficitu, ktorý by v tomto roku mal dosiahnuť takmer 7 % HDP, sú výdavky na obranu vo výške 4 % až 5 % HDP, ako aj vysoké sociálne výdavky. S&P predpokladá, že čistý verejný dlh stúpne zo 48 % HDP v roku 2024 na 67 % HDP v roku 2028.
S&P potvrdila rating dlhodobých záväzkov Poľska v zahraničnej mene na úrovni A- a rating krátkodobých záväzkov v zahraničnej mene na úrovni A-2. Rating dlhodobých záväzkov v domácej mene zostal na úrovni A a rating krátkodobých záväzkov v domácej mene na úrovni A-1. Výhľad ratingov je stabilný.
Stabilný výhľad podľa agentúry odzrkadľuje rovnováhu medzi odolnými strednodobými vyhliadkami rastu poľskej ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch a rizikom nárastu ekonomickej zraniteľnosti súvisiacej s rýchlo sa zvyšujúcim zadlžením.
S&P uviedla, že by mohla zhoršiť rating Poľska, ak by sa strednodobé vyhliadky rastu ekonomiky výrazne zhoršili, pričom by sa k tomu ešte pridala zvýšená makroekonomická nerovnováha alebo vonkajšie šoky, vrátane neočakávaných dosahov vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Hodnotenie úverovej bonity by sa mohlo znížiť aj v prípade eskalácie vojny, ktorá by mala väčší vplyv na verejné financie aj rast ekonomiky a predstavovala by ďalšie bezpečnostné riziká.
Agentúra by mohla rating zvýšiť, ak by sa rozpočtové deficity výrazne znížili, čím by sa zadlženosť dostala na klesajúcu trajektóriu.
Hlavným dôvodom vysokého rozpočtového deficitu, ktorý by v tomto roku mal dosiahnuť takmer 7 % HDP, sú výdavky na obranu vo výške 4 % až 5 % HDP, ako aj vysoké sociálne výdavky. S&P predpokladá, že čistý verejný dlh stúpne zo 48 % HDP v roku 2024 na 67 % HDP v roku 2028.