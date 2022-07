Agentúra S&P Global Ratings znížila rating Ukrajiny na CC

New York 30. júla (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global Ratings v piatok (29. 7.) zhoršila hodnotenie úverovej bonity Ukrajiny o tri stupne. Dôvodom je plán Kyjeva týkajúci sa odkladu splátok dlhu, čo podľa agentúry fakticky znamená, že sa krajina dostane do platobnej neschopnosti.



S&P znížila rating dlhodobých záväzkov Ukrajiny denominovaných v zahraničnej mene na CC z CCC+. Vláda totiž navrhla odloženie uhrádzanie všetkých externých dlhových záväzkov o 24 mesiacov.



Výhľad ratingu zostáva negatívny, čo "odráža náš názor, že Ukrajina zrejme implementuje svoje plány na reštrukturalizáciu dlhu, ktoré považujeme za rovnocenné platobnej neschopnosti," uviedla agentúra.



Skupina západných krajín minulý týždeň súhlasila s požiadavkou Kyjeva týkajúcej sa dvojročného odkladu splátok dlhopisov a vyzvala ďalších veriteľov, aby urobili to isté. Ich vlády uviedli, že odloženie obsluhy dlhu umožní Ukrajine, aby tieto prostriedky použila pri svoje obrane vo vojne proti Rusku. Súčasťou tejto skupiny sú Británia, Francúzsko, Nemecko, Japonsko a USA.



Podľa S&P súkromní majitelia ukrajinských dlhopisov budú o návrhu hlasovať 9. augusta. Agentúra dodala, že plán síce nepočíta so žiadnymi odpismi a majiteľom dlhopisov ponúka aj isté kompenzácie, ale napriek tomu by jeho realizáciu považovala za platobnú neschopnosť.