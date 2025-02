Agentúra S&P Global varuje pred vystúpením USA zo Svetovej banky

Londýn 13. februára (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global vo štvrtok varovala pred vážnymi dôsledkami prípadného obmedzenia alebo dokonca zastavenia podpory Svetovej banky (SB) zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, v ktorom stanovil lehotu šiestich mesiacov na preskúmanie podpory všetkým medzinárodným medzivládnym organizáciám s cieľom rozhodnúť, či by z nich mali Spojené štáty vystúpiť, alebo sa snažiť o ich reformu. Odchod USA zo Svetovej banky by bol podľa S&P bezprecedentným krokom, ktorý by poškodil jej najvyšší rating. Súčasné "trojáčkové" ratingy SB a ďalších popredných rozvojových bánk sa totiž opierajú o predpoklad, že USA sa v nich budú naďalej angažovať, vysvetlila agentúra.



Ak by teda Washington obmedzil svoju podporu, akákoľvek zmena ratingu, ktorá by z toho vyplynula, by bola podľa S&P pravdepodobne negatívna. V konečnom dôsledku bude záležať na tom, či by ostatní významní akcionári zaplnili vzniknuté prázdne miesto a poskytli potrebný kapitál, uviedol Alexander Ekbom, hlavný analytik S&P pre rozvojové banky. "V prípade odchodu USA, ktorý by bol bezprecedentný, je ťažké predpovedať, ako by sa prípadné prerozdelenie vyriešilo," uzavrel.