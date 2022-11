Agentúra S&P ponechala SR nezmenený rating A+ s negatívnym výhľadom

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) vo svojom najnovšom hodnotení ponechala Slovensku úverový rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. Agentúra oceňuje relatívne úspešné zabezpečenie alternatívnych zdrojov plynu, miernu výšku zahraničného dlhu a obmedzené riziko platobnej bilancie. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Analytici S&P očakávajú, že deficit verejných financií Slovenska sa do roku 2025 zníži na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Čistý dlh verejnej správy sa má do roku 2025 stabilizovať pod 60 % HDP.



Na druhej strane, vplyv vojny na Ukrajine negatívne ovplyvní viaceré oblasti. Taktiež inflácia, ktorá obmedzuje spotrebu a kúpnu silu domácností, sa v roku 2023 zvýši na 13,5 % z pôvodne odhadovaných 12,2 % v roku 2022.



"Úroveň fiškálneho a zahraničného dlhu Slovenska považujeme za miernu a náklady na obsluhu zahraničného dlhu zostávajú historicky nízke,“ uvádza agentúra vo svojom hodnotení. Kľúčom k rastu v nasledujúcich rokoch bude podľa nej využitie prostriedkov z eurofondov a plánu obnovy. Analýza S&P naznačuje, že plné využitie grantov z Plánu obnovy a odolnosti by mohlo do roku 2026 zvýšiť HDP Slovenska o 3,4 % až 10,9 %.



Agentúra vo svojom hodnotení dodáva, že výhľad ratingu by sa mohol zmeniť na stabilný, ak sa ekonomické a fiškálne dôsledky vojny na Ukrajine a prechod od ruských energií na alternatívne zdroje ukážu ako zvládnuteľné bez dlhodobých dôsledkov pre slovenskú ekonomiku.