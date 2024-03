Agentúra S&P potvrdila rating USA na úrovni AA+

Washington 28. marca (TASR) - Agentúra Standard & Poor's Ratings Services (S&P) v noci na štvrtok potvrdila doterajšie hodnotenie úverovej spoľahlivosti Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC. S&P ponechala rating dlhodobých záväzkov USA na úrovni AA+, teda jeden stupeň pod najvyššou známkou AAA. Rating krátkodobých záväzkov zostáva na úrovni A-1+.



Vyhliadky ratingov sú stabilné, čo odráža odolnosť americkej ekonomiky a efektívnu menovú politiku. Potvrdenie ratingu prichádza aj napriek vysokým úrovniam vládneho dlhu.



"Diverzifikovaná a odolná ekonomika so solídnym rastom, flexibilnou menovou politikou a výhodami spojenými s jedinečným statusom emitenta poprednej svetovej rezervnej meny je základom ratingu USA," uviedla S&P.



Agentúra očakáva, že Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, bude zvládať výzvy spojené so znižovaním inflácie a zraniteľnosťou finančného trhu.



Stabilný výhľad podporujú inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh v USA, silný právny štát a voľný tok informácií, ktoré prispievajú k predvídateľnosti hospodárskej politiky.



Úverový rating však naďalej obmedzujú pomerne slabé fiškálne ukazovatele, ako je čistý dlh verejnej správy, blížiaci sa k 100 % hrubého domáceho produktu (HDP) a úrokové platby presahujúce 10 % príjmov.



S&P očakáva, že americká ekonomika bude v strednodobom horizonte rásť tempom okolo 2 %, pričom v tomto roku predpovedá jej rast o 2,5 % a priemernú mieru inflácie na úrovni 2,8 %.



S&P odhaduje, že deficit verejných financií bude v nadchádzajúcich rokoch v priemere okolo 6 % HDP, pričom čistý dlh verejnej správy, ktorý vlani zrejme dosiahol 94 % HDP, v rokoch 2026-2027 pravdepodobne prekročí 100 % HDP.



Začiatkom tohto mesiaca partnerská agentúra Fitch potvrdila dlhodobý úverový rating USA v cudzej mene na úrovni AA+ so stabilným výhľadom. Úverový rating Moody's pre USA bol ostatný raz stanovený na úrovni Aaa s negatívnym výhľadom.