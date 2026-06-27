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Agentúra S&P potvrdila rating USA na úrovni AA+
Agentúra počíta počas najbližších niekoľkých rokov s vysokými, ale stabilnými rozpočtovými deficitmi.
Autor TASR
Washington 27. júna (TASR) - Agentúra S&P Global v piatok (26. 6.) potvrdila svoje hodnotenie úverovej bonity Spojených štátov. Odolnosť najväčšej svetovej ekonomiky podľa S&P podporila rozpočtové príjmy. TASR o tom informuje na základe správ S&P a Reuters. S&P potvrdila rating dlhodobých záväzkov USA na úrovni AA+ a rating krátkodobých záväzkov na úrovni A-1+. Výhľad ratingov zostáva stabilný.
Ratingová agentúra očakáva, že ekonomika Spojených štátov v rokoch 2026 až 2029 zaznamená rast na úrovni okolo 2 %. Dodala, že napriek zvýšenej politickej polarizácii budú silné inštitúcie a systém bŕzd a protiváh naďalej ukotvovať politické rozhodnutia.
„Široká pružnosť príjmov vrátane solídnych príjmov z ciel by mala pomôcť zmierniť riziko zhoršenia fiškálnej situácie,“ uviedla S&P.
Agentúra počíta počas najbližších niekoľkých rokov s vysokými, ale stabilnými rozpočtovými deficitmi. Uviedla, že ekonomika je aj napriek zmenám v domácej aj medzinárodnej politike silná a diverzifikovaná.
S&P očakáva, že čistý verejný dlh sa priblíži k 100 % HDP. Dôvodom je štrukturálny nárast nákladov na riadenie dlhu a výdavkov súvisiacich so starnutím populácie.
Ratingová agentúra očakáva, že ekonomika Spojených štátov v rokoch 2026 až 2029 zaznamená rast na úrovni okolo 2 %. Dodala, že napriek zvýšenej politickej polarizácii budú silné inštitúcie a systém bŕzd a protiváh naďalej ukotvovať politické rozhodnutia.
„Široká pružnosť príjmov vrátane solídnych príjmov z ciel by mala pomôcť zmierniť riziko zhoršenia fiškálnej situácie,“ uviedla S&P.
Agentúra počíta počas najbližších niekoľkých rokov s vysokými, ale stabilnými rozpočtovými deficitmi. Uviedla, že ekonomika je aj napriek zmenám v domácej aj medzinárodnej politike silná a diverzifikovaná.
S&P očakáva, že čistý verejný dlh sa priblíži k 100 % HDP. Dôvodom je štrukturálny nárast nákladov na riadenie dlhu a výdavkov súvisiacich so starnutím populácie.