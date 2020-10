Agentúra S&P potvrdila ratingy Nemecka a Francúzska

Berlín/Paríž 4. októbra (TASR) - Agentúra S&P Global Ratings v piatok (2. 10.) potvrdila hodnotenie úverovej bonity Nemecka a Francúzska.



S&P potvrdila najvyšší rating (AAA) Nemecka, pričom vyhliadky ratingu sú stabilné. Agentúra uviedla, že Nemecko patrí k úverovo najspoľahlivejším štátom, ktoré hodnotia jej analytici. To sa odzrkadľuje na efektivite a transparentnosti nemeckých inštitúcií a silnej externej bilancii.



Globálna pandémia nového koronavírusu spôsobila výrazný pokles nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. kvartáli. Podľa prognóz analytikov sa HDP vráti na úroveň spred koronakrízy až na konci roka 2021. Z dôvodu opatrení vlády na zmiernenie ekonomických následkov pandémie by deficit verejných financií mohol v tomto roku dosiahnuť 7,5 % HDP.



S&P tiež potvrdila rating dlhodobých záväzkov Francúzska na úrovni AA, pričom jeho vyhliadky sú takisto stabilné. Agentúra očakáva, že francúzsky HDP z dôvodu negatívnych vplyvov pandémie tento rok klesne o 9 %. V roku 2021 by sa francúzska ekonomika mala oživiť a vzrásť o 7,7 %. Vládne opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie podľa S&P zvýšia v tomto roku deficit verejných financií na 9,9 % HDP.