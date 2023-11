Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

Bratislava 17. novembra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Toto hodnotenie podľa agentúry odráža stále relatívne odolné hospodárstvo voči vplyvom vojny na Ukrajine a očakávania o postupnom znižovaní deficitu v nasledujúcich dvoch až troch rokoch. V piatok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Politická neistota v minulých rokoch prispela k narastajúcim deficitom, ktoré by bez konsolidačných opatrení mohli pretrvávať," upozornila S&P vo svojej správe. Predpokladá, že v roku 2023 inflácia na Slovensku spomalí na 10,9 % a v roku 2024 ďalej na úroveň 5,5 %. Tento vývoj by mal podporiť domáci dopyt.



Agentúra očakáva rast slovenskej ekonomiky o 1,3 % v tomto roku a o 2 % v roku 2024. "Očakávame, že export bude v rokoch 2023 - 2024 pokračovať v expanzii, aj keď miernejšie vzhľadom na nižší dopyt na kľúčových exportných trhoch Slovenska," priblížila S&P.



Rast investícií na Slovensku má podľa agentúry podporiť najmä výraznejšie čerpanie eurofondov. Oživenie rastu v eurozóne o 0,9 % v roku 2024 a 1,5 % v roku 2025 pridáva aj potenciál rastu exportu Slovenska, ale ten do veľkej miery závisí od výkonnosti automobilového sektora.