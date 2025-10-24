< sekcia Ekonomika
Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s (S&P) potvrdila Slovensku rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom. Naďalej je tak o dva stupne lepší ako hodnotenie od agentúr Fitch a Moody´s. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.
S&P predpokladá, že slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 0,8 %. Dôvodmi pomalšieho rastu sú podľa agentúry najmä globálne externé faktory v dôsledku obchodného napätia, ktoré do istej miery vyvážia investície z Európskej únie (EÚ). Predpokladá, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa rast slovenského hospodárstva postupne zotaví a dosiahne v priemere 1,6 %. Ekonomika má ťažiť najmä z oživenia exportu a zvýšenia automobilovej produkcie, keďže od roku 2027 začne s výrobou závod Volvo na východnom Slovensku.
Rezort financií poukázal na to, že S&P vo svojom hodnotení reflektuje snahu vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Rovnako ako MF, aj agentúra očakáva, že v roku 2025 klesne deficit na úroveň 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a následne bude klesať aj v ďalších rokoch.
„V globálnom kontexte zostane verejný dlh Slovenska, po odpočítaní likvidných aktív, pravdepodobne do konca roka 2028 relatívne nízky, na úrovni 58 % HDP. Hoci riziká opäť vzrástli, domnievame sa, že slovenská ekonomika počas predchádzajúcich rokov prekonala viacero otrasov, pričom stále vykazuje miernu externú zadlženosť a nízke náklady na financovanie vládnych výdavkov,“ konštatovala vo svojom hodnotení S&P.
Ministerstvo deklarovalo, že vláda a MF sú naďalej odhodlané pokračovať v postupnom ozdravovaní verejných financií. Základným pilierom bude okrem iného efektívnejší výber daní a boj proti daňovým únikom. Rezort financií v tejto súvislosti ešte do konca roka predstaví druhý akčný plán s konkrétnymi opatreniami. „Zámer vlády prijať opatrenia na zlepšenie výberu daní predstavuje pozitívne riziko pre našu prognózu,“ uviedla S&P.
„Potvrdenie ratingu dokazuje dôveru v to, ako vláda ozdravuje verejné financie, a to napriek ekonomickému protivetru, ktorý vanie z najvyspelejších krajín Európy, ako je napríklad Francúzsko a Nemecko, teda dvoch základných pilierov európskej ekonomiky. Slovenská vláda sa k verejným financiám správa zodpovedne a potvrdenie ratingu nám pomáha ušetriť milióny eur, ktoré tak vieme použiť napríklad v sociálnej oblasti alebo v zdravotníctve,“ reagoval na aktuálne hodnotenie minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
