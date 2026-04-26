Agentúra S&P zhoršila rating dlhodobých záväzkov Belgicka
Rating dlhodobých záväzkov krajiny agentúra znížila na stupeň AA- z úrovne AA a pridelila mu stabilný výhľad.
Autor TASR
Brusel 26. apríla (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings v piatok (24. 4.) zhoršila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Belgicka. Odôvodnila to pretrvávajúcimi fiškálnymi nerovnováhami a pomalou konsolidáciou rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rating dlhodobých záväzkov krajiny agentúra znížila na stupeň AA- z úrovne AA a pridelila mu stabilný výhľad. S&P Global Ratings konštatovala, že vládne výdavky v Belgicku prekročili hranicu 54 % hrubého domáceho produktu (HDP), čiže v rámci Európskej únie patria k najvyšším. Deficit belgických verejných financií stúpol na 5,2 % HDP a očakáva sa, že na tejto úrovni bude aj v tomto roku. V roku 2029 by mal klesnúť na 4,5 % HDP.
Snaha o zlepšenie verejných financií Belgicka je podľa agentúry nedostatočná a nie je istá implementácia reforiem, predovšetkým v oblasti penzijného systému a trhu práce. Prognózuje sa pritom, že hospodársky rast krajiny sa v tomto roku mierne spomalí, a to na 0,9 % z vlaňajšej úrovne 1 %. Dôvodom je pokračujúca neistota na trhu s energiami v súvislosti s vojnou v Iráne.
Zlepšenie ratingu Belgicka by podľa S&P Global Ratings mohlo nastať v prípade redukcie deficitu verejných financií a verejného dlhu. Ak by však v týchto oblastiach nastalo zhoršenie, mohlo by to vyvolať ďalšie zníženie ratingu.
Od agentúry Moody's má Belgicko známku úverovej spoľahlivosti na stupni A1 so stabilným výhľadom a od agentúry DBRS na úrovni AA so stabilným výhľadom.
