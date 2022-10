Agentúra S&P zhoršila výhľad britského ratingu na negatívny

Londýn 2. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) varovala, že môže znížiť svoje hodnotenie úverovej bonity Británie. Zhoršila totiž vyhliadky ratingu dlhu britskej vlády na negatívny zo stabilného. Rating zostal na úrovni AA. Dôvodom sú plány premiérky Liz Trussovej znížiť dane, čo podľa agentúry spôsobí nárast verejného dlhu.



Minister financií Kwasi Kwarteng 23. septembra ohlásil trvalé zníženie daní v objeme okolo 45 miliárd GBP (51 miliárd eur), rovnako ako rozsiahlu dočasnú finančnú pomoc pre domácnosti a firmy, ktorá má zmierniť následky vysokých cien energií. Tieto opatrenia vyvolali turbulencie na dlhopisovom trhu a oslabenie libry.



Aj keď sa libra odvtedy už zotavila, britská centrálna banka (Bank of England, BoE) bola v stredu (28. 9.) donútená spustiť nákup dlhopisov, aby stabilizovala trhy. A to v situácii, keď v snahe o skrotenie inflácie sprísňuje menovú politiku, pričom nákup dlhopisov je kvantitatívnym uvoľňovaním. Preto varovala, že v novembri zrejme bude musieť razantne zvýšiť úrokové sadzby.



S&P, ktorej hodnotenie úverovej bonity Británie je o stupeň vyššie v porovnaní so zvyšnými dvomi z trojice najväčších ratingových agentúr, Moody's a Fitch, uviedla, že verejný dlh krajiny sa nachádza na rastovej trajektórii. Agentúra pôvodne počítala, že dlh v pomere k HDP sa začne od roku 2023 znižovať.



Agentúra tiež varovala, že aktuálnu fiškálnu prognózu ohrozujú riziká, medzi ktoré patria napríklad slabší rast ekonomiky z dôvodu ďalšieho zhoršenia ekonomického prostredia, rovnako ako výraznejšie zvýšenie nákladov na obsluhu vládneho dlhu z dôvodu situácie na trhu a sprísnenia menovej politiky.



S&P predpovedá, že Británia sa v najbližších kvartáloch dostane do technickej recesie a že jej hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2023 klesne o 0,5 %.



(1 EUR = 0,883 GBP)