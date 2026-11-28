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Agentúra S&P zhoršila výhľad ratingu Francúzska
S&P v piatok (27. 11.) zhoršila výhľad ratingu Francúzska zo stabilného na negatívny.
Autor TASR
Paríž/New York 28. novembra (TASR) - Agentúra S&P pohrozila, že môže zhoršiť hodnotenie úverovej bonity Francúzska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
S&P v piatok (27. 11.) zhoršila výhľad ratingu Francúzska zo stabilného na negatívny. Ako dôvodom uviedla vysoký rozpočtový deficit krajiny a hlboké politické rozpory. Agentúra tak signalizovala potenciálne zníženie ratingu krajiny, ktorý sa v súčasnosti nachádza na úrovni A+.
Prípadné zhoršenie ratingu by mohlo spôsobiť ďalší nárast nákladov na financovanie dlhu. Francúzsko je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny. Pomer jeho verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) je takmer dvojnásobný v porovnaní s Nemeckom a náklady na financovanie francúzskeho dlhu už výrazne vzrástli.
„Negatívny výhľad ratingu Francúzska odráža nárast verejného dlhu v kontexte vyhliadok slabého ekonomického rastu a nedostatočného politického konsenzu o tom, ako riešiť vysoký štrukturálny rozpočtový deficit,“ uviedla S&P.
Agentúra varovala, že politická polarizácia môže pretrvávať aj po prezidentských voľbách v roku 2027. To by mohlo skomplikovať úsilie o zníženie rozpočtového deficitu a prijímanie reforiem potrebných na podporu rastu ekonomiky a stabilizáciu pomeru verejného dlhu k HDP.
S&P by mohla pristúpiť k zníženiu ratingu Francúzska, ak sa krajine v priebehu nasledujúcich dvoch rokov nepodarí výrazne zredukovať rozpočtové deficity alebo ak bude ekonomický rast dlhodobo zaostávať za prognózami agentúry.
Výnosy desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov v októbri nakrátko prekročili hranicu 5,1 % a dostali sa na najvyššiu úroveň za 24 rokov. Odvtedy klesli približne na 4,7 %.
S&P v piatok (27. 11.) zhoršila výhľad ratingu Francúzska zo stabilného na negatívny. Ako dôvodom uviedla vysoký rozpočtový deficit krajiny a hlboké politické rozpory. Agentúra tak signalizovala potenciálne zníženie ratingu krajiny, ktorý sa v súčasnosti nachádza na úrovni A+.
Prípadné zhoršenie ratingu by mohlo spôsobiť ďalší nárast nákladov na financovanie dlhu. Francúzsko je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny. Pomer jeho verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) je takmer dvojnásobný v porovnaní s Nemeckom a náklady na financovanie francúzskeho dlhu už výrazne vzrástli.
„Negatívny výhľad ratingu Francúzska odráža nárast verejného dlhu v kontexte vyhliadok slabého ekonomického rastu a nedostatočného politického konsenzu o tom, ako riešiť vysoký štrukturálny rozpočtový deficit,“ uviedla S&P.
Agentúra varovala, že politická polarizácia môže pretrvávať aj po prezidentských voľbách v roku 2027. To by mohlo skomplikovať úsilie o zníženie rozpočtového deficitu a prijímanie reforiem potrebných na podporu rastu ekonomiky a stabilizáciu pomeru verejného dlhu k HDP.
S&P by mohla pristúpiť k zníženiu ratingu Francúzska, ak sa krajine v priebehu nasledujúcich dvoch rokov nepodarí výrazne zredukovať rozpočtové deficity alebo ak bude ekonomický rast dlhodobo zaostávať za prognózami agentúry.
Výnosy desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov v októbri nakrátko prekročili hranicu 5,1 % a dostali sa na najvyššiu úroveň za 24 rokov. Odvtedy klesli približne na 4,7 %.