Agentúra S&P zhoršila výhľad ratingu Slovenska

Bratislava 20. mája - Ratingová agentúra Standard and Poor´s (S&P) zhoršila výhľad ratingu Slovenska. Po novom je na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohrozenia postpandemickej fiškálnej konsolidácie spôsobenej rusko-ukrajinským konfliktom. Rastúce ceny energií by mohli tiež viesť k zabrzdeniu výrobného sektora.



Ako ďalej informovalo Ministerstvo financií (MF) SR, S&P vo svojej správe pozitívne ocenila nízky zahraničný dlh Slovenska, implementáciu výdavkových stropov a častí dôchodkovej reformy, ako aj dobre kapitalizovaný bankový sektor.



Agentúra očakáva, že aj napriek fiškálnym opatreniam by mal ostať dlh verejnej správy SR mierny a do roku 2025 by sa mal stabilizovať pod úrovňou 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Plné využitie štrukturálnych fondov EÚ a Plánu obnovy by mohlo zvýšiť HDP Slovenska od 3,4 % až do 10,9 %.



"Faktor, ktorý by mohol upraviť výhľad naspäť na stabilný je, ak sa ekonomické a fiškálne dôsledky rusko-ukrajinského konfliktu ukážu ako zvládnuteľné a bez náznakov dlhodobých dôsledkov na slovenskú ekonomiku," konštatoval rezort financií.



S&P upozorňuje aj na riziká, ktoré môže priniesť ďalší vývoj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V dôsledku toho agentúra revidovala prognózu rastu slovenskej ekonomiky na rok 2022 z predvojnového 4,7 % na 2,1 %. Naopak, za silnú stránku SR považuje najmä členstvo v eurozóne, ktoré znižuje riziká v oblasti platobnej bilancie.