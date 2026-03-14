Agentúra S&P zlepšila Chorvátsku rating záväzkov na stupeň A
Autor TASR
Záhreb 14. marca (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra S&P zlepšila v piatok (13. 3.) Chorvátsku známku úverovej spoľahlivosti. Rating dlhodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene agentúra zvýšila na stupeň A z úrovne A- a pridelila mu stabilný výhľad. Zároveň krajine zlepšila rating krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene na A-1 z A-2. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Ratingová agentúra uviedla, že „pokračujúce reformy a investície podporované mechanizmom EÚ na podporu obnovy a odolnosti a nadchádzajúcim vstupom do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) naďalej posilňujú hospodársku odolnosť Chorvátska a jeho dlhodobé vyhliadky na hospodársky rast“.
Predpokladáme, že chorvátska ekonomika po vlaňajšom raste o 3,2 % bude v rokoch 2026 až 2029 ročne posilňovať v priemere o 2,7 %, uviedla agentúra. S&P očakáva, že rast hrubého domáceho produktu krajiny podporí cestovný ruch, oživenie exportu a fondy Európskej únie. Hoci rátame s tým, že cestovný ruch zostane kľúčovým sektorom chorvátskeho hospodárstva s podielom približne 11 % na hrubej pridanej hodnote, diverzifikácia ekonomiky pokračuje smerom k sektorom s vyššou pridanou hodnotou, dodala agentúra.
