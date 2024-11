Agentúra S&P zlepšila výhľad ratingu Írska na pozitívny

Dublin 18. novembra (TASR) - Agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings koncom minulého týždňa revidovala smerom nahor výhľad ratingu Írska zo stabilného na pozitívny. Potvrdila mu rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov na úrovni AA/A-1+. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zlepšenie výhľadu na pozitívny odráža silné financie krajiny pred všeobecnými voľbami na budúci mesiac, uviedla S&P. Agentúra poukázala pritom na nadpriemerné príjmy z korporátnych daní, čo vedie k rekordným fiškálnym prebytkom Dublinu. Prispelo k tomu aj neočakávané daňové zaťaženie spoločnosti Apple po nedávnom rozhodnutí Európskej únie (EÚ).



S&P očakáva, že vláda použije výnosy na obnovu fiškálnych rezerv, a nie na zvýšenie bežných výdavkov, čím podporí odolnosť otvorenej írskej ekonomiky. Agentúra predpokladá, že hrubý domáci produkt Írska sa v rokoch 2024 - 2027 zvýši v priemere o 2,2 %, poháňaný najmä spotrebou a vládnymi výdavkami.



Írsko je jedinou krajinou EÚ, ktorá sa môže pochváliť prebytkom v rozpočte. Svoj nadmerný príjem z dane právnických osôb využila vláda na to, aby v októbri pripravila opatrenia na získanie si voličov.



Založilo tiež štátny investičný fond vďaka veľkému počtu nadnárodných spoločností, ako sú Apple či Pfizer, ktoré do krajiny prilákali výhodné dane. Aktuálna finančná situácia v Írsku je tak veľmi vzdialená od obdobia pred 14 rokmi, keď ho musela zachraňovať EÚ.



Agentúra Moody's už v auguste pridelila pozitívny výhľad úverovému ratingu Írska, pričom poukázala tiež na jeho silné financie. Fitch Írsku v máji zlepšil ratingovú známku o jeden stupeň na AA s odvolaním sa na rozpočtový prebytok.



V piatok (15. 11.) bola zverejnená aj nová správa Fitch, ktorá poukázala na silné úverové základy krajiny a odolnú domácu ekonomiku, pričom agentúra ponechala írsky rating nezmenený na úrovni AA so stabilným výhľadom.