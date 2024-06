Agentúra S&P znížila Francúzsku rating na AA

Paríž 2. júna 2024 (TASR) - Ratingová agentúra S&P v piatok (31. 5.) prvýkrát od roku 2013 znížila úverové hodnotenie Francúzska, pričom sa odvolala na zhoršenie stavu verejných financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra odôvodnila svoje rozhodnutie znížiť rating druhej najväčšej ekonomiky EÚ o jeden stupeň z úrovne AA na AA- tým, že podľa jej prognóz zostane rozpočtový deficit v roku 2027 vyšší ako tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Aj schodok v roku 2023 na úrovni 5,5 % HDP bol výrazne vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo, upozornila S&P.



Dlh verejných financií Francúzska sa do roku 2027 pravdepodobne zvýši na približne 112 % HDP zo 109 % v roku 2023, čo je tiež v rozpore so skoršími očakávaniami, dodala agentúra so sídlom v USA.



Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire v reakcii na krok agentúry potvrdil cieľ vlády znížiť deficit verejných financií pod 3 % HDP v roku 2027. Pre denník Le Parisien označil za hlavný dôvod zníženia ratingu vyššie verejné výdavky, vďaka ktorým vláda podľa neho zachránila francúzsku ekonomiku.



Zhoršenie úverového ratingu môže krajine sťažiť splácanie dlhu. Začiatkom tohto roka ďalšie dve popredné ratingové agentúry Moody's a Fitch Francúzsku potvrdili jeho ratingy. Agentúra S&P tiež krajine zachovala stabilný výhľad, pričom uviedla, že očakáva zrýchlenie reálneho hospodárskeho rastu, čo podporí úsilie vlády o rozpočtovú konsolidáciu.