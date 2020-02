Agentúra S&P znížila prognózu rastu čínskej ekonomiky na 5 percent

Londýn/Peking 7. februára (TASR) - Agentúra S&P Global Ratings výrazne znížila svoju predpoveď rastu čínskej ekonomiky v tomto roku. Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktoré môže podľa agentúry v krátkodobom horizonte prudko pribrzdiť expanziu.



S&P aktuálne počíta v tomto roku s tým, že čínsky hrubý domáci produkt (HDP) stúpne o 5 %. Agentúra pôvodne očakávala nárast o 5,7 %.



"Väčšinu ekonomických dôsledkov koronavírusu pocítime v 1. kvartáli," uviedol hlavný ekonóm S&P Global Ratings pre ázijsko-pacifický región Shaun Roache. Dodal, že potom príde k zotavovaniu čínskej ekonomiky, ktoré bude prebiehať minimálne od 3. štvrťroka.



Podľa S&P spomalenie rastu Číny o 1 percentuálny bod bude mať zrejme viditeľný vplyv aj na globálnu ekonomiku.



Agentúra však zvýšila svoju prognózu pre rok 2021, keďže by sa malo prejaviť oživenie po aktuálnom spomalení. S&P v súčasnosti prognózuje, že čínsky HDP sa v roku 2021 zvýši o 6,4 %. Doteraz počítala s expanziou o 5,6 %. Agentúra dodala, že tento scenár počíta so zvládnutím nákazy koronavírusu do marca.