Agentúra S&P znížila rating Francúzska na A+ z AA-
Ratingová agentúra poukázala na politickú nestabilitu ako kľúčový faktor, ktorý brzdí fiškálnu konsolidáciu.
Autor TASR
Paríž/Londýn 18. októbra (TASR) - Agentúra S&P Global Ratings v piatok (17. 10.) zhoršila svoje hodnotenie úverovej bonity Francúzska. Dôvodom je politická nestabilita, ktorá ohrozuje snahy o konsolidáciu verejných financií. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Investing.com.
S&P znížila rating dlhodobých záväzkov krajiny o jeden stupeň na A+ z AA-. Rating krátkodobých záväzkov klesol na A-1 z A-1+. Výhľad ratingov je stabilný.
Ratingová agentúra poukázala na politickú nestabilitu ako kľúčový faktor, ktorý brzdí fiškálnu konsolidáciu. Francúzsko zažíva od mája 2022 bezprecedentnú politickú fragmentáciu, keď sa za tri roky vystriedalo šesť premiérov a za prezidenta Emmanuela Macrona došlo dvakrát k patovej situácii v parlamente.
Zníženie ratingu prichádza len niekoľko dní po tom, ako novovymenovaný premiér Sébastien Lecornu 14. októbra predložil Národnému zhromaždeniu návrh rozpočtu na rok 2026. Parlament má na finalizáciu legislatívy čas do 23. decembra.
S&P predpokladá, že francúzsky verejný dlh dosiahne do konca roka 2028 úroveň 121 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je nárast zo 112 % HDP na konci roka 2024.
Politická neistota tlmí investície aj súkromnú spotrebu. S&P očakáva v tomto roku reálny rast ekonomiky na úrovni len 0,7 %. V roku 2026 by sa tempo expanzie malo mierne zrýchliť na 1 %.
Napriek výdavkovej disciplíne na úrovni ústrednej vlády a zlepšenému výberu daní v tomto roku S&P počíta s tým, že rozpočtové deficity Francúzska zostanú v nasledujúcich troch rokoch vysoké. Agentúra verí, že vláda splní svoj cieľ a deficit verejných financií bude v tomto roku predstavovať 5,4 % HDP, pričom primárny deficit dosiahne 3 % HDP. Podľa S&P v roku 2026 klesne schodok verejných financií na 5,3 % HDP, pričom primárny deficit by sa mohol zlepšiť na 2,4 % HDP.
Minister financií Roland Lescure označil rozhodnutie S&P za „výzvu k jasnosti a zodpovednosti“. „Je to výzva k serióznosti,“ dodal s ohľadom na verejné financie Francúzska.
S&P aktuálne hodnotí úverovú dôveryhodnosť druhej najväčšej ekonomiky eurozóny rovnakou známkou, akú majú Portugalsko a Španielsko.
