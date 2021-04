Agentúra S&P zvýšila rating Grécka o jeden stupeň na BB

Atény 24. apríla (TASR) - Agentúra S&P zvýšila hodnotenie úverovej bonity Grécka. Ako dôvod uviedla nádej na rýchle zlepšenie ekonomickej a fiškálnej situácie po doznení negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.



S&P zvýšila rating krajiny o jeden stupeň na BB. Vyhliadky ratingu sú pozitívne, čo signalizuje, že agentúra by mohla v najbližších 12 až 18 mesiacoch ešte zlepšiť svoju ratingovú známku, ak by sa grécka ekonomika oživovala rýchlejšie, než sa očakáva.



Atény by mali z fondu obnovy Európskej únie v najbližších rokoch získať 19,4 miliardy eur vo forme dotácií a 12,7 miliardy eur vo forme lacných úverov. To sa rovná 16 % gréckeho hrubého domáceho produktu (HDP).



Grécka vláda profituje z veľkého fiškálneho vankúša a ekonomika dostane vďaka spomínaným peniazom z fondu obnovy dodatočný stimul, uviedla S&P. "Očakávame, že vládne politiky urýchlia štrukturálne reformy a fiškálnu konsolidáciu, čím podporia klesajúci trend verejného dlhu v pomere k HDP," dodala.