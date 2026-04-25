Agentúra Standard and Poor's znížila rating SR o jeden stupeň na A
v Podľa rezortu financií ide o očakávaný krok, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia od ostatných agentúr.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) upravila rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. V piatok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.
Podľa rezortu financií ide o očakávaný krok, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia od ostatných agentúr. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa MF najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia našu ekonomiku - ako napríklad problémy našich najväčších obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. Tŕňom v oku sú pre agentúru aj 13. dôchodky.
S&P ako jeden z dôvodov úpravy ratingu uvádza okrem externých makroekonomických vplyvov aj rozhodnutia vlády v poskytovaní – ako píše agentúra - „štedrých sociálnych transferov“.
„Beriem na vedomie, že ratingové hodnotenie v tejto súvislosti konkrétne poukazuje na 13.dôchodky. Starostlivosť o seniorov a ich podpora je však prioritou vlády Roberta Fica (Smer-SD), má to aj vo svojom Programovom vyhlásení. Chcem zdôrazniť, že sa otvorene a dlhodobo hlásime k prosociálne orientovanej politike a 13.dôchodky sú jedným z jej hlavných pilierov a to ani meniť nebudeme,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer.SD).
Rezort financií upokojuje, že zníženie ratingu podľa jeho ekonómov aj podľa predstaviteľov Agentúry pre riadenie likvidity a dlhu nebude mať vplyv na výšku úrokov pri predaji štátnych dlhopisov. Vzhľadom na vývoj v Európe a vo svete, a na tiež doterajšie nadpriemerne vysoké hodnotenie – bol takýto krok od S&P už dlhodobo očakávaný. Ratingová agentúra podľa MF konštatuje, že „Profil dlhu SR zostáva priaznivý, s dlhou splatnosťou a relatívne výhodnými podmienkami financovania“.
„Rating od agentúry S&P bol dlhodobo o dva stupne vyšší, ako hodnotenia od ostatných agentúr. Aj napriek aktuálnej zmene je ešte stále o jeden stupeň lepší, ako sú ratingy od agentúr Moody's a Fitch. Navyše sme tento krok pre situáciu v Európe a vo svete už dávnejšie očakávali a dlhodobo ho zohľadňovali aj investori, takže rozhodnutie nemá žiaden vplyv na úverový kredit Slovenskej republiky,“ zhodnotil rating minister financií SR Ladislav Kamenický.
Z trojice najznámejších ratingových agentúr znížil v poslednom období koncom roka 2024 Slovensku rating Moody's, a to tiež o jeden stupeň na A3 so stabilným výhladom.
