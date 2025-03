Agentúra: Uplatnenie podnikateľov SR v Indii by mohlo byť jednoduchšie

Naí Dillí 19. marca (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vidí významný potenciál v rozvoji exportu slovenských podnikov na indický trh. Prípadná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou by priniesla posun a zjednodušenie uplatnenia slovenských podnikateľov na indickom trhu. SARIO to uviedla pre TASR v súvislosti so zahraničnou cestou ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára (Smer-SD) do Indie za účasti podnikateľskej misie, informuje osobitná spravodajkyňa.



"V kvalitatívnej štruktúre vzájomného obchodu pozorujeme trend nárastu obchodu strojárskych a technologických komodít, ktoré patria medzi kľúčové sektory slovenskej ekonomiky. Máme v nich nielen bohatú históriu a kvalitu, ale aj veľký vývojový potenciál, napríklad automotive, energetika a obnoviteľné zdroje, informačno-komunikačné technológie, telekomunikácie, farmácia a biotechnológie, vesmírne technológie," priblížila agentúra.



Na aktuálnej podnikateľskej misii zabezpečilo SARIO na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR koordináciu agendy, nábor účastníkov, prípravu biznis fór v Naí Dillí a Kalkate a prezentáciu slovenského investičného a podnikateľského prostredia, ako aj perspektívnych sektorov na spoluprácu. Okrem toho podpísali zástupcovia agentúry memorandum o porozumení s partnerskou organizáciou FICCI (Federácia indických obchodných komôr).



V rámci náboru na podnikateľskú misiu prijala agentúra 33 registrácií, z ktorých MZVEZ SR vybralo 24 finálnych účastníkov z deviatich sektorov - energetika, potravinárstvo, IKT (informačné a komunikačné technológie), stavebníctvo a nehnuteľnosti, strojárstvo, doprava a logistika, veda a výskum, obchod, konzulting.



SARIO uviedla, že sa usiluje o rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov, pričom India patrí medzi najväčšie trhy s veľkým rastovým potenciálom z hľadiska exportu. Od roku 2017 agentúra úspešne zrealizovala tri investičné projekty pôvodom z Indie v celkovej výške 1,5 milióna eur, ktoré vytvorili 250 pracovných miest. Investičné projekty z Indie, na ktorých SARIO v minulosti spolupracovalo, boli prevažne z automobilového sektora, sektora IKT a centier zdieľaných služieb. Išlo o investorov Tata Consultancy Services, Dhoot Transmission a HCL Technologies.



Slovenským podnikom je pri exporte do Indie pripravená pomôcť aj Eximbanka. "Tradičnými a naďalej perspektívnymi sektormi z hľadiska podpory exportu prostredníctvom našich poistných, bankových a záručných produktov sú strojársky priemysel a dodávky technologických riešení. Rastúci záujem vnímame predovšetkým o exporty s vyššou pridanou hodnotou z oblasti elektrotechnického priemyslu. Možnosť podpory zo strany Eximbanky môže mať špecifickú relevanciu predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sú aktuálne vo finálnej fáze licenčných a povoľovacích konaní pre realizáciu aktivít na indickom trhu," zhodnotil pre TASR riaditeľ medzinárodných vzťahov Eximbanky Matúš Šársky.





(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)