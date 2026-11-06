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Agentúra: Zručnosti pre zelenú obnovu budov má rozvíjať nová platforma
Úvodné stretnutie platformy sa uskutočnilo vo štvrtok (5. 11.) v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - O zručnostiach potrebných pre výstavbu a obnovu budov a o lepšom prepájaní vzdelávania s praxou diskutovali zástupcovia verejného sektora, škôl, zamestnávateľov a profesijných organizácií na úvodnom stretnutí Slovenskej národnej kvalifikačnej platformy. V piatok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Zuzana Valentová.
„Dosiahnutie environmentálnych cieľov v sektore budov nie je iba technologickou výzvou. Popri investíciách do výstavby a obnovy budov musíme rozvíjať aj profesie a zručnosti, ktoré si zelená transformácia vyžaduje. Národná kvalifikačná platforma spojí školy, zamestnávateľov a verejné inštitúcie, aby sme dokázali lepšie pripraviť ľudí pre potreby praxe a zároveň otvoriť technické a stavebné profesie širšiemu okruhu záujemcov vrátane žien,“ priblížil Michal Fiala, generálny riaditeľ SIEA.
Úvodné stretnutie platformy sa uskutočnilo vo štvrtok (5. 11.) v Bratislave. Diskutovalo sa aj o prvých opatreniach, ktoré možno začať realizovať počas nasledujúcich 12 mesiacov, o pracovných metódach platformy a o vytvorení tematických pracovných skupín. Účastníci úvodného stretnutia sa zhodli na prvých prioritách, zodpovednostiach a termínoch ďalších krokov.
Projekt sa má realizovať od 1. júna 2026 do 31. mája 2029. Financuje ho Európska únia.
„Dosiahnutie environmentálnych cieľov v sektore budov nie je iba technologickou výzvou. Popri investíciách do výstavby a obnovy budov musíme rozvíjať aj profesie a zručnosti, ktoré si zelená transformácia vyžaduje. Národná kvalifikačná platforma spojí školy, zamestnávateľov a verejné inštitúcie, aby sme dokázali lepšie pripraviť ľudí pre potreby praxe a zároveň otvoriť technické a stavebné profesie širšiemu okruhu záujemcov vrátane žien,“ priblížil Michal Fiala, generálny riaditeľ SIEA.
Úvodné stretnutie platformy sa uskutočnilo vo štvrtok (5. 11.) v Bratislave. Diskutovalo sa aj o prvých opatreniach, ktoré možno začať realizovať počas nasledujúcich 12 mesiacov, o pracovných metódach platformy a o vytvorení tematických pracovných skupín. Účastníci úvodného stretnutia sa zhodli na prvých prioritách, zodpovednostiach a termínoch ďalších krokov.
Projekt sa má realizovať od 1. júna 2026 do 31. mája 2029. Financuje ho Európska únia.