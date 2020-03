Agentúra zverejnila termíny ďalších dotácií Zelenej domácnostiam II

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v piatok zverejnila termíny ďalších štyroch kôl národného projektu Zelená domácnostiam II. Prvé z nich spustia 24. marca a bude určené pre tepelné čerpadlá. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



Na 29. kolo určené pre tepelné čerpadlá je vyčlenená suma 1,5 milióna eur, vďaka ktorej by podporu mohlo získať 500 domácností. Následne bude možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu v celkovej hodnote 300.000 eur. V kole určenom pre slnečné kolektory je vyčlenených 700.000 eur a pre fotovoltické panely bude k dispozícií 400.000 eur.



Druhá séria kôl sa podľa aktualizovaného harmonogramu začína kolom pre tepelné čerpadlá, po ktorých nasleduje kolo určené pre kotly na biomasu, a to 31. marca. Na 14. apríla je naplánované kolo pre slnečné kolektory a 21. apríla kolo pre fotovoltické panely.



Ešte predtým, už najbližší 10. marca SIEA v rámci prvej tohoročnej série dotácií vyhlási kolo zamerané na podporu využívania fotovoltických panelov, v ktorom je k dispozícii 700.000 eur.



"Do konca apríla by tak malo byť vydaných približne 3800 poukážok v celkovej hodnote viac ako osem miliónov eur. Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5800 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,4 milióna eur," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



V súčasnosti SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v 2. štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.



V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW). Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi viac rozvinuté regióny.