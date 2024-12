Agentúra:SR uspela vo výrobe automobilov, ale zaostávala vo vzdelávaní

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovensko bolo tento rok lídrom v automobilovej výrobe a rovnako vyniklo aj pri získavaní zahraničných investícií. Na druhej strane však zaostávalo v oblasti vzdelávania, inovácií a investícií do startupov. Uviedli to zástupcovia z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Nedostatkové pozície dokáže štát pomerne efektívne ponúknuť pomocou systému národných víz aj uchádzačom mimo EÚ. Náborový proces sa týmto spôsobom zrýchli, a tým i zlacní. Slovensko tak získava výhodu oproti krajinám, ktoré toto ponúknuť nedokážu, napríklad oproti Českej republike. Obsadené pracovné miesta logicky generujú pre štát peniaze, či už priamo ako dane a poistné, alebo nepriamo ako spotreba a daň z pridanej hodnoty," spresnil Jindřich Hodek z personálnej agentúry Index Nosluš.



Slovensko si tento rok udržalo aj pozíciu európskeho lídra v automobilovej výrobe. Viacero spoločností podľa APAS zvýšilo investície v krajine a prenieslo do nej aj časť projektov a vývojových centier. Okrem toho sa takisto podarilo prilákať zahraničných investorov, a to najmä do automobilového a výrobného sektora, čo podporilo rast pracovných miest. "Taktiež v oblasti inklúzie a rodovej rovnosti robíme pokroky, čím sa zvyšuje atraktivita slovenského pracovného prostredia pre širšie spektrum pracovníkov," doplnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Naopak, krajina má rezervy predovšetkým v digitalizácii a implementácii inovácií v priemysle a službách či v investíciách do výskumu a rozvoja, ktoré sú v porovnaní s Českom, Rakúskom a Maďarskom nižšie. Jednou z príčin môže byť nedostatok moderných študijných programov, ktoré by reagovali na aktuálne potreby trhu práce, a to najmä v IT a technických odboroch. Ďalším faktorom je aj odchod kvalifikovaných mladých ľudí do zahraničia za lepšími podmienkami.