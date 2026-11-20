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Agentúre životného prostredia hrozilo zastavenie Obnov dom mini+
Predchádzajúce vedenie agentúry podľa rezortu pri spustení výzvy Obnov dom mini+ s alokáciou 186 miliónov eur deklarovalo, že má zabezpečené aj financovanie zamestnancov spracúvajúcich žiadosti.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) hrozilo podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pre zlé hospodárenie predchádzajúceho vedenia zastavenie programu Obnov dom mini+ aj ochromenie bežnej prevádzky. Nové vedenie muselo riešiť potrebu dofinancovania vo výške viac ako 3,7 milióna eur. V spolupráci s envirorezortom a Ministerstvom financií SR sa mu podarilo zabezpečiť potrebné prostriedky a odvrátiť riziko pozastavenia programu. TASR o tom informovala Renáta Gešvantnerová zo SAŽP.
Predchádzajúce vedenie agentúry podľa rezortu pri júlovom spustení výzvy Obnov dom mini+ s alokáciou 186 miliónov eur deklarovalo, že má zabezpečené aj financovanie zamestnancov spracúvajúcich žiadosti. Následná kontrola však podľa ministerstva odhalila, že financovanie realizácie programu nebolo zabezpečené. Ohrozené tak malo byť vyplácanie príspevkov do výšky 11.000 eur na obnovu viac ako 16.900 rodinných domov ohrozených energetickou chudobou.
Celková potreba dofinancovania agentúry predstavovala 3.706.022 eur. Z toho viac ako 2,95 milióna eur bolo potrebných na administratívne kapacity pre realizáciu Modernizačného fondu a ďalších 750.000 eur na základné výdavky vrátane miezd a prevádzky.
Potrebné financie sa podľa rezortu podarilo zabezpečiť k 11. novembru. „Žiadatelia v programe Obnov dom mini+ sa tak nemusia obávať pozastavenia procesu schvaľovania ani vyplácania dotácií,“ uviedli SAŽP a ministerstvo.
SAŽP zároveň upozornila na vyplácanie odmien v agentúre. Za prvých deväť mesiacov tohto roka na ne podľa jej údajov smerovalo viac ako 850.000 eur, pričom takmer polovicu sumy si rozdelilo 20 zamestnancov. Najvyššia mesačná odmena dosiahla v septembri 24.500 eur. Jeden zamestnanec mal za deväť mesiacov dostať na odmenách takmer 70.000 eur. Od januára 2024 do septembra 2026 agentúra vyplatila na odmenách celkovo takmer 1,7 milióna eur.
Nové vedenie podľa SAŽP prevzalo aj neuhradené faktúry po splatnosti za takmer 270.000 eur, z toho približne 153.000 eur za mediálnu kampaň a 116.000 eur za nájomné a energie. Agentúra deklarovala, že sa jej podarilo stabilizovať situáciu súvisiacu s týmito záväzkami a odvrátiť riziko sankcií zo strany dodávateľov.
Predchádzajúce vedenie agentúry podľa rezortu pri júlovom spustení výzvy Obnov dom mini+ s alokáciou 186 miliónov eur deklarovalo, že má zabezpečené aj financovanie zamestnancov spracúvajúcich žiadosti. Následná kontrola však podľa ministerstva odhalila, že financovanie realizácie programu nebolo zabezpečené. Ohrozené tak malo byť vyplácanie príspevkov do výšky 11.000 eur na obnovu viac ako 16.900 rodinných domov ohrozených energetickou chudobou.
Celková potreba dofinancovania agentúry predstavovala 3.706.022 eur. Z toho viac ako 2,95 milióna eur bolo potrebných na administratívne kapacity pre realizáciu Modernizačného fondu a ďalších 750.000 eur na základné výdavky vrátane miezd a prevádzky.
Potrebné financie sa podľa rezortu podarilo zabezpečiť k 11. novembru. „Žiadatelia v programe Obnov dom mini+ sa tak nemusia obávať pozastavenia procesu schvaľovania ani vyplácania dotácií,“ uviedli SAŽP a ministerstvo.
SAŽP zároveň upozornila na vyplácanie odmien v agentúre. Za prvých deväť mesiacov tohto roka na ne podľa jej údajov smerovalo viac ako 850.000 eur, pričom takmer polovicu sumy si rozdelilo 20 zamestnancov. Najvyššia mesačná odmena dosiahla v septembri 24.500 eur. Jeden zamestnanec mal za deväť mesiacov dostať na odmenách takmer 70.000 eur. Od januára 2024 do septembra 2026 agentúra vyplatila na odmenách celkovo takmer 1,7 milióna eur.
Nové vedenie podľa SAŽP prevzalo aj neuhradené faktúry po splatnosti za takmer 270.000 eur, z toho približne 153.000 eur za mediálnu kampaň a 116.000 eur za nájomné a energie. Agentúra deklarovala, že sa jej podarilo stabilizovať situáciu súvisiacu s týmito záväzkami a odvrátiť riziko sankcií zo strany dodávateľov.