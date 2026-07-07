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Agentúry by mali podávať ústrediu práce hlásenie o zamestnancoch
Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do pripomienkového konania.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Agentúram dočasného zamestnávania by mala pribudnúť povinnosť hlásiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o začatí a skončení dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do pripomienkového konania. Novela zároveň upravuje procesy súvisiace so zamestnávaním pracovníkov z tretích krajín.
Zákon má podľa rezortu práce zabezpečiť komplexnejší prehľad o skutočnom výkone práce dočasne prideľovaných zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Zároveň sa má zefektívniť výkon kontrolnej a analytickej činnosti orgánov služieb zamestnanosti a kontrolnej činnosti orgánov inšpekcie práce. Dodržiavanie novej povinnosti má kontrolovať práve inšpekcia práce.
Zmena by mala nastať aj pri nahlasovaní ponúk voľných pracovných miest zamestnávateľmi a ich zverejňovaní. „V praxi sa opakovane vyskytujú situácie, keď sú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamované voľné pracovné miesta, ktorých reálnosť, rozsah alebo účel je sporný, prípadne nezodpovedá skutočným personálnym potrebám zamestnávateľa,“ uviedol rezort práce. Ponuky má preto v prípade pochybností ešte pred ich zverejnením o ich reálnosti preveriť výbor pre otázky zamestnanosti.
Ďalšou oblasťou, ktorej sa novela venuje, je zarátavanie štátnych príslušníkov tretích krajín do celkového počtu zamestnancov. Podľa MPSVR dochádzalo k situáciám, keď sa do počtu štátnych príslušníkov tretích krajín u zamestnávateľa nezapočítavali tí, na zamestnávanie ktorých bolo vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas s jeho obsadením, ale ešte nenastúpili do zamestnania. Zmena legislatívy tak má zamedziť obchádzaniu zákonom stanoveného limitu 45 % štátnych príslušníkov tretích krajín u zamestnávateľa.
Návrhom sa zároveň v zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb precizuje notifikačná povinnosť pre tzv. koncernové vyslanie a vyslanie zahraničných agentúr dočasného zamestnávania pre vodičov v cestnej doprave na územie Slovenskej republiky. Návrhom dochádza k plnej digitalizácii procesu oznamovania vyslania a rozširuje sa možnosť Národného inšpektorátu práce žiadať iný členský štát o poskytnutie cezhraničnej spolupráce aj na domáceho zamestnávateľa.
Zákon má podľa rezortu práce zabezpečiť komplexnejší prehľad o skutočnom výkone práce dočasne prideľovaných zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Zároveň sa má zefektívniť výkon kontrolnej a analytickej činnosti orgánov služieb zamestnanosti a kontrolnej činnosti orgánov inšpekcie práce. Dodržiavanie novej povinnosti má kontrolovať práve inšpekcia práce.
Zmena by mala nastať aj pri nahlasovaní ponúk voľných pracovných miest zamestnávateľmi a ich zverejňovaní. „V praxi sa opakovane vyskytujú situácie, keď sú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamované voľné pracovné miesta, ktorých reálnosť, rozsah alebo účel je sporný, prípadne nezodpovedá skutočným personálnym potrebám zamestnávateľa,“ uviedol rezort práce. Ponuky má preto v prípade pochybností ešte pred ich zverejnením o ich reálnosti preveriť výbor pre otázky zamestnanosti.
Ďalšou oblasťou, ktorej sa novela venuje, je zarátavanie štátnych príslušníkov tretích krajín do celkového počtu zamestnancov. Podľa MPSVR dochádzalo k situáciám, keď sa do počtu štátnych príslušníkov tretích krajín u zamestnávateľa nezapočítavali tí, na zamestnávanie ktorých bolo vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas s jeho obsadením, ale ešte nenastúpili do zamestnania. Zmena legislatívy tak má zamedziť obchádzaniu zákonom stanoveného limitu 45 % štátnych príslušníkov tretích krajín u zamestnávateľa.
Návrhom sa zároveň v zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb precizuje notifikačná povinnosť pre tzv. koncernové vyslanie a vyslanie zahraničných agentúr dočasného zamestnávania pre vodičov v cestnej doprave na územie Slovenskej republiky. Návrhom dochádza k plnej digitalizácii procesu oznamovania vyslania a rozširuje sa možnosť Národného inšpektorátu práce žiadať iný členský štát o poskytnutie cezhraničnej spolupráce aj na domáceho zamestnávateľa.