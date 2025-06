Agentúry: Politický pat v Poľsku zvyšuje riziko ústupu od konsolidácie

Varšava/Londýn 4. júna (TASR) - Úverový rating Poľska by sa mohol dostať pod tlak, ak víťazstvo Karola Nawrockého v prezidentských voľbách povedie k dlhotrvajúcemu politickému patu, ktorý komplikuje úsilie vlády o zníženie vysokého rozpočtového deficitu. Uviedli to v stredu ratingové agentúry.



Tlak na rast výdavkov v Poľsku rastie a súčasťou toho sú aj výdavky na obranu. Dôvodom je invázia Ruska pred tromi rokmi na Ukrajinu. Poľsko má pritom druhý najvyšší rozpočtový deficit v Európskej únii.



Ratingová agentúra Fitch v stredu uviedla, že výsledok prezidentských volieb bude pravdepodobne naďalej „predstavovať problém pre ekonomické reformy a fiškálnu konsolidáciu a môže ešte viac prehĺbiť inštitucionálne konflikty“. Agentúra plánuje aktualizovať úverové hodnotenie Poľska 5. septembra.



Ďalšia z agentúr S&P Global uviedla, že patová situácia v poľskej politike môže v období do konania parlamentných volieb oslabiť snahu vlády o znižovanie výdavkov. Voľby sa v Poľsku uskutočnia v roku 2027. Zároveň môže zbrzdiť fiškálne a súdne reformy.



Obidve ratingové agentúry zatiaľ Poľsku pridelili v rámci svojich ratingov stabilný výhľad. To znamená, že v dohľadnom čase nepredpokladajú v prípade Poľska zmenu úverového ratingu.



Tretia z hlavnej ratingovej trojky, agentúra Moody's, predpokladá, že po Nawrockého víťazstve bude vládna koalícia viac závislá od opatrení, ktoré jej zabezpečia podporu. To znamená, že sa bude snažiť odkladať fiškálnu konsolidáciu.



Podľa ekonóma z banky Raiffeisen Stephana Imreho by všetky tri agentúry mohli svoje obavy o ďalší vývoj v Poľsku prezentovať prostredníctvom zhoršenia výhľadu zo stabilného na negatívny. „Nepredpokladáme však, že súčasná situácia by mala znamenať začiatok postupnej redukcie ratingu,“ dodal Imre.