Agora Solar otvorila vo Vranove fabriku na fotovoltické panely

Vranov nad Topľou 12. mája (TASR) - Fabriku na výrobu fotovoltických panelov otvorila v piatok vo Vranove nad Topľou spoločnosť Agora Solar, a. s., a vstúpila tak do ostrej prevádzky. Aktuálne zamestnáva 16 ľudí, ich počet by sa mal zvýšiť na 50.



"Myšlienku investičného zámeru sme dávali dokopy v septembri 2021 a v januári 2022 sme sa dohodli s mestom. Následne sme začali pristavovať skladový objekt k jestvujúcej mestskej hale," uviedol pre TASR predseda predstavenstva Agora Solar Marek Šeba s tým, že vo februári začala firma so skúšobnou prevádzkou.



Koncovými odberateľmi sú montážne spoločnosti, ich materské firmy a investori, ktorí investujú do solárnych parkov. Momentálne zamestnávajú 16 ľudí. Od júna plánujú prijať ďalších a do konca roka ich má byť 50. Pri komplikovanejších paneloch dokážu počas jednej zmeny vyrobiť do 500 panelov, najjednoduchších 800.



"Celá investícia, mimo skladových zásob, je niekde okolo troch miliónov eur. Čiastočne je to financované našimi akcionármi a čiastočne z úveru z banky. Akcionármi sú Grid Parity AG, je to nemecká firma, ktorá je na trhu trhu s fotovoltikou od roku 2010. Panely nakupovala z Ázie. Preto sme prišli s myšlienkou, že to urobíme sami a nebudeme to nakupovať z vonku. Druhým akcionárom je firma TAQ, česká stavebná firma, ktorá takisto zastrešuje český trh s montážou fotovoltiky," doplnil Šeba.



"Sme 39-percentný akcionár v spoločnosti Agora Solar a podieľame sa ako riadením, tak aj finančnými prostriedkami. Kolega Marek Šeba je Vranovčan, tak sme sa nakoniec rozhodli, že urobíme fabriku na výrobu tu. Bolo tu prívetivejšie prostredie a je tu dostatok pracovníkov, čo v Českej republike nie je," doplnil člen predstavenstva Agora Solar Petr Jelínek.



"Túto investíciu vnímame veľmi pozitívne, hlavne preto, že občania z Vranova i z okolia sa tu môžu zamestnať. Vnímam to perspektívne, pretože ide o taký druh výroby, ktorý súvisí s energiami, a to je teraz veľmi aktuálna otázka, keďže ceny energií stúpli," povedal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.



Investor podľa jeho slov zvýšil hodnotu a atraktivitu priemyselného parku a vníma to ako krok, ktorý môže prilákať ďalších investorov. "Je to pre nás aj finančný prínos, pretože sme prenajali pozemok a halu. Predpokladáme, že približne okolo 40.000 eur príde do nášho rozpočtu," skonštatoval primátor.



Ide o druhú firmu v priemyselnom parku Ferovo. Mesto podľa primátora rokuje s ďalším investorom. "Ak to všetko vyjde, tak je možné, že v budúcom roku by tu našlo prácu okolo 500 ľudí. Vyzerá to tak, že by išlo o jedného veľkého investora z oblasti strojárskej výroby, ktorý by začal výstavbou svojej haly už v tomto roku," dodal primátor.