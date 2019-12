Agrárna komora: Požiadavky poľnohospodárov sa v tomto roku naplnili

Bratislava 23. decembra (TASR) - Požiadavky poľnohospodárov sa v tomto hospodárskom roku naplnili, pomohla aj intenzívna mediálna komunikácia. Uviedla to v hodnotení roka 2019 Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS).



S prichádzajúcim koncom roka podľa nej poľnohospodári bilancovali okrem úrody či výpadkov aj rozsah pomoci a pozornosti, ktorá sa im dostala v poslednom období od štátu a vybraných štátnych inštitúcií. Od prístupu mnohých z nich totiž závisí budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva pre ďalšie generácie.



"V porovnaní s predchádzajúcim rokom si našli farmári v rámci tohtoročnej vianočnej nádielky vyššiu finančnú podporu. Práve teraz ku koncu roka dostali poslední z poľnohospodárov, ktorých v roku 2017 postihlo extrémne sucho, finančnú pomoc 16 miliónov eur na vykrytie časti výpadkov, ktoré dosahovali až 34,6 milióna eur," zdôraznila Patasiová.



Doplnila, že práve táto pomoc bola pre farmárov dlho s neistým koncom, pretože bez úrody, zato však s neuhradenými záväzkami, zostali ešte koncom roka 2017.



"Napokon aj vďaka intenzívnej mediálnej kampani, ku ktorej AKS pristúpila, táto téma zaujala predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS) natoľko, že sa osobne zasadili za uvoľnenie tejto pomoci zo štátneho rozpočtu. Za túto pomoc obom patrí naša úprimná vďaka. Agrárna komora Slovenska bude preto aj v roku 2020 venovať výraznú časť energie na mediálnu komunikáciu o témach a problémoch, s ktorými poľnohospodári zápasia," dodala predsedníčka AKS.



Zdôraznila, že na tzv. zelenú naftu pre živočíšnu a špeciálnu rastlinnú výrobu bolo v tomto roku pre viac ako 2500 subjektov vyčlenených 25 miliónov eur. Poľnohospodári, ktorí poisťujú svoju úrodu a zvieratá, mali bonifikovanú časť zo zaplateného poistného v komerčných poisťovniach na úrovni 50 %, celková podpora činila 4,5 milióna eur.



Uznanie patrí podľa Patasiovej aj Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za včas vyplatené priame podpory a administrovanie novozavedenej elektronickej komunikácie, ktorá niektorým poľnohospodárom robila nemalé problémy. Každý začiatok je ťažký, ako samosprávna záujmová organizácia bude AKS preto viac času venovať vzdelávaniu a príprave poľnohospodárov na digitálnu komunikáciu so štátom.



Poľnohospodári podľa nej veria, že v roku 2020 štát v podpore agrosektora nepoľaví. Naopak, stále v okolitých krajinách sledujú rady opatrení, na ktoré slovenskí farmári nemajú dosah.



Dodala, že poľnohospodári, členovia AKS, v roku 2020 vidia potrebu venovať zvýšenú pozornosť témam, ako je na úrovni tohto roka udržanie priamych podpôr a dane z poľnohospodárskej pôdy, vytvorenie tzv. rizikového fondu. V neposlednom rade by pôda v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) mala slúžiť aktívnym poľnohospodárom, ktorí chovajú, pestujú, vyrábajú a zamestnávajú.