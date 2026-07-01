< sekcia Ekonomika
Agrárna komora Slovenska: Extrémne sucho ohrozuje farmárov
Agrárna komora Slovenska vyzýva miestne samosprávy, aby v odôvodnených prípadoch vyhoveli žiadostiam poľnohospodárov o povolenie splátkového kalendára pri úhrade dane z nehnuteľností a pozemkov.
Autor TASR
Bratislava/Dunajská Streda 1. júla (TASR) - Poľnohospodári na juhu Slovenska sa v dôsledku extrémneho sucha dostávajú do mimoriadne zložitej ekonomickej situácie. Výpadky úrody a nedostatok príjmov výrazne ohrozujú ďalšie fungovanie mnohých fariem, pričom farmári sú zároveň povinní uhrádzať vysoké dane z pozemkov a nájomné Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Uviedla to predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová. Komora žiada podľa nej úľavy pri daniach a nájomnom.
Priblížila, že obecné samosprávy vydali rozhodnutia o úhrade dane z nehnuteľností a pozemkov, ktoré bolo potrebné zaplatiť do konca júna. Na juhu Slovenska sa výška dane vo väčšine katastrálnych území pohybuje od 50 do 70 eur/hektár (ha), pričom v niektorých prípadoch dosahuje až 100 eur/ha. Celoslovenský priemer pritom predstavuje 26 eur/ha.
Ďalšou významnou finančnou záťažou je podľa nej úhrada takzvanej obvyklej výšky nájomného Slovenskému pozemkovému fondu. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Trnava, Senec a Malacky sa výška nájomného pohybuje od 100 do 210 eur na hektár.
„Poľnohospodári sa dnes oprávnene pýtajú, z čoho majú plniť svoje finančné povinnosti, keď extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles úrody a mnohé podniky nemajú dostatočné príjmy na zabezpečenie svojho fungovania. Poľnohospodári nemôžu niesť dôsledky extrémneho sucha sami. Ak štát a samosprávy neprijmú mimoriadne opatrenia, mnohé farmy sa dostanú do existenčných problémov. Žiadame preto pochopenie a konkrétnu pomoc pre aktívnych hospodárov na juhu Slovenska,“ spresnila Patasiová.
AKS preto vyzýva miestne samosprávy, aby v odôvodnených prípadoch vyhoveli žiadostiam poľnohospodárov o povolenie splátkového kalendára pri úhrade dane z nehnuteľností a pozemkov. Zároveň v mene aktívnych farmárov postihnutých extrémnym suchom žiada Radu SPF, aby na rok 2026 odpustila povinnosť úhrady obvyklej výšky nájomného.
Dodala, že bez prijatia mimoriadnych opatrení hrozí, že mnohé poľnohospodárske podniky nebudú schopné udržať svoju činnosť, čo môže mať vážne dôsledky pre poľnohospodársku výrobu, zamestnanosť a potravinovú bezpečnosť regiónov južného Slovenska.
Priblížila, že obecné samosprávy vydali rozhodnutia o úhrade dane z nehnuteľností a pozemkov, ktoré bolo potrebné zaplatiť do konca júna. Na juhu Slovenska sa výška dane vo väčšine katastrálnych území pohybuje od 50 do 70 eur/hektár (ha), pričom v niektorých prípadoch dosahuje až 100 eur/ha. Celoslovenský priemer pritom predstavuje 26 eur/ha.
Ďalšou významnou finančnou záťažou je podľa nej úhrada takzvanej obvyklej výšky nájomného Slovenskému pozemkovému fondu. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Trnava, Senec a Malacky sa výška nájomného pohybuje od 100 do 210 eur na hektár.
„Poľnohospodári sa dnes oprávnene pýtajú, z čoho majú plniť svoje finančné povinnosti, keď extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles úrody a mnohé podniky nemajú dostatočné príjmy na zabezpečenie svojho fungovania. Poľnohospodári nemôžu niesť dôsledky extrémneho sucha sami. Ak štát a samosprávy neprijmú mimoriadne opatrenia, mnohé farmy sa dostanú do existenčných problémov. Žiadame preto pochopenie a konkrétnu pomoc pre aktívnych hospodárov na juhu Slovenska,“ spresnila Patasiová.
AKS preto vyzýva miestne samosprávy, aby v odôvodnených prípadoch vyhoveli žiadostiam poľnohospodárov o povolenie splátkového kalendára pri úhrade dane z nehnuteľností a pozemkov. Zároveň v mene aktívnych farmárov postihnutých extrémnym suchom žiada Radu SPF, aby na rok 2026 odpustila povinnosť úhrady obvyklej výšky nájomného.
Dodala, že bez prijatia mimoriadnych opatrení hrozí, že mnohé poľnohospodárske podniky nebudú schopné udržať svoju činnosť, čo môže mať vážne dôsledky pre poľnohospodársku výrobu, zamestnanosť a potravinovú bezpečnosť regiónov južného Slovenska.