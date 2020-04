Agrárna komora Slovenska: Programové vyhlásenie vlády je veľmi dobré

Bratislava 20. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) pre agropotravinársky sektor je vcelku veľmi dobré, len aby sa ho novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podarilo aj naplniť s podporou ostatných členov vlády. Uviedla to Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) v reakcii na PVV, ktoré v nedeľu (19. 4.) schválil vládny kabinet.



"Prežili sme totiž už činnosť niekoľkých vlád a pri vyskytujúcich sa problémoch sa MPRV vyhováralo na nezáujem ostatných koaličných strán," priblížila.



AKS podľa nej oceňuje, že hlavný dôraz sa v PVV kladie na pôdu ako na základný výrobný prostriedok. "K tomu však bude potrebné zmeniť aj existujúce zákony, ktoré sme sa pokúšali už toľkokrát novelizovať, napríklad, aby sa pôda dala nakupovať len fyzickými osobami," podčiarkla Patasiová.



Prenajímanie pôdy by sa podľa nej malo byť umožnené maximálne do vzdialenosti 40 kilometrov od centra podnikateľského subjektu. "Túto podmienku by mal dodržať aj Slovenský pozemkový fond (SPF). Reštituentom by sa mala vracať pôda len v tom katastrálnom území, v ktorom bola aj pôvodná pôda," zdôraznila.



Upozornila, že prehodnotiť by vláda mala nájomné zmluvy v správe SPF a nájomníkom, ktorí nezamestnávajú minimálny počet ľudí na 100 hektárov pôdy, ako je priemer v SR, by sa mala nájomná zmluva zrušiť. Agrárnej komore Slovenska podľa Patasiovej v PVV chýba ochrana vodných zdrojov v chránených vodohospodárskych oblastiach, kde sa vyžadujú osobitné podmienky hospodárenia.



Poznamenala, že by bolo užitočné, aby sa pripravila koncepcia rozvoja pre malých a rodinných farmárov, ako aj koncepcia agrohospodárenia na lazoch.



"Teší nás taktiež, že vláda chce pre slovenských farmárov vytvoriť rovnaké podmienky, ako majú kolegovia v ostatných štátoch EÚ. K tomu však patrí aj vyššia štátna pomoc a stabilný systém zo strany SR," doplnila Patasiová.



Podčiarkla, že veľmi dôležitou úlohou vlády bude vypracovanie národného strategického plánu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. "To bude alfou a omegou aj pri zabezpečovaní sebestačnosti Slovenska základnými poľnohospodárskymi domácimi výrobkami," dodala.



Patasiová uzavrela, že Agrárna komora Slovenska je za otvorený dialóg s vládou a bude ústretovo pristupovať k naplneniu vládneho programu.