Agrárna komora v ČR pre hrozbu slintačky žiada mimoriadnu situáciu

Praha 1. apríla (TASR) - Regionálna agrárna komora Juhomoravského kraja v utorok vyzvala vládu, aby v reakcii na hrozbu zavlečenia slintačky a krívačky do ČR vyhlásila mimoriadnu situáciu, čím by sa podľa nej mohli napríklad zefektívniť kontroly na hraniciach. Podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného to však nie je potrebné. Avizoval, že kontroly zrejme posilnia vojaci. Uviedla to stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR.



Ak by vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, podľa komory by to okrem zefektívnenia kontrol umožnilo tiež zvýšiť kapacity Štátnej veterinárnej správy aj zložiek integrovaného záchranného systému či uskutočniť dômyselnejšie technické riešenia. Podľa predsedu juhomoravskej agrárnej komory Václava Hlaváčka je v tejto chvíli potrebné prijať prísne obmedzenia, inak môže dôjsť k rozsiahlym hospodárskym škodám aj vážnemu ohrozeniu chovov.



Podľa Výborného však vyhlásenie mimoriadnej situácie na juhu Moravy zatiaľ nie je potrebné. Avizoval, že vláda bude v stredu rozhodovať o tom, aby sa kontroly na hraniciach posilnili aj o vojakov. „Po dohode s (ministerkou obrany) Janou Černochovou predložíme zajtra vláde rozhodnutie o nasadení veterinárov Armády ČR pri kontrolách vozidiel nad 3,5 tony na siedmich vyhradených hraničných priechodoch so Slovenskom a Rakúskom,“ napísal na sociálnej sieti X.



Od utorka v ČR platia ďalšie preventívne opatrenia, ako napríklad zákaz dovozu vedľajších živočíšnych produktov zo SR, Maďarska, Dolného Rakúska a Burgenlandu či zákaz poskytovať služby úpravy paznechtov a strihania oviec. Veterinári tiež od utorka začali preventívne testovať mlieko z fariem v Juhomoravskom kraji PCR testami.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)