Agrárna komora: Vláda by sa mala venovať pôde a aktívnemu farmárovi

Bratislava 3. marca (TASR) - Prioritami novej vlády by malo byť najmä usporiadanie vlastníctva pôdy, daň z pôdy, ako aj dostupnosť pôdy pre mladých a aktívnych farmárov. Uviedla to pre TASR predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová v reakcii komory na výsledky sobotňajších (29. 2.) volieb do Národnej rady SR.



"Dosluhujúca vláda mala vo svojom programovom vyhlásení, že vytvorí možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov, ale to sa neuskutočnilo. Očakávame preto, aby sa pristúpilo ku zmene zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, kde sa zadefinuje nákup pôdy pre občanov SR – fyzickými osobami na meno. V súčasnej dobe sa hlavne nakupuje do vlastníctva právnických osôb, v prípade predaja podniku zahraničným osobám z iných krajín sa predá však aj pôda," zdôraznila.



Pôdu neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu by mali podľa Patasiovej dostať do prenájmu mladí a aktívni slovenskí užívatelia, ktorí sa zaoberajú špeciálnou rastlinnou a živočíšnou výrobou, teda sektormi, ktoré sú pomaly odkázané na zánik a zamestnávajú ľudí.



Podľa nej je potrebné zrušiť nájomné zmluvy s prenajímateľmi, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky a pestujú tri štyri druhy rastlín, ktoré sa vyvážajú do iných krajín a spracovaný tovar s pridanou hodnotou sa vráti do SR. "Je to pre našu krajinu luxus," upozornila Patasiová.



"Z dlhodobého pohľadu je potrebné prehodnotiť daň z poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ako aj daň z nehnuteľnosti z hospodárskych dvorov, v ktorých sa vykonáva živočíšna výroba. Pôda ako základný výrobný prostriedok vo väčšine krajín EÚ nepodlieha zdaňovaniu," podčiarkla Patasiová.



Zdôraznila, že v Ústave SR je pôda je zadefinovaná ako neobnoviteľný prírodný zdroj, teda je prírodným bohatstvom štátu, dôležitou komoditou strategického významu, ktorá rozhodujúcou mierou prispieva k rozvoju regiónov, života na vidieku a celej spoločnosti.



"Budúca spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ rozpracovaná v Národnom strategickom pláne sa pomaly dostáva do záverov, boli sme aktívnymi účastníkmi a naše pripomienky sme zaslali koordinátorom, aby sa zapracovali v prospech aktívnych poľnohospodárov," doplnila.



Ubezpečila, že Agrárna komora Slovenska so svojou členskou základňou bude naďalej pestovať, chovať a zamestnávať, ak k tomu bude mať vytvorené priaznivé podmienky a pravidlá. "Nemusia závidieť poľnohospodárom hospodáriacim v susedných krajinách výhodnejšie podmienky," dodala predsedníčka AKS.