< sekcia Ekonomika
AGRION: Slovenský trh s traktormi v 2025 prekonal historické maximum
Na Slovensku bolo vlani zaregistrovaných 904 nových traktorov nad 50 konských síl.
Autor TASR
Nitra 3. marca (TASR) - Slovenský trh s traktormi v roku 2025 prekonal historické maximum a výrazne prekročil dlhodobý priemer. Vo svojej správe to konštatuje AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky. Na Slovensku bolo vlani zaregistrovaných 904 nových traktorov nad 50 konských síl.
„To predstavuje najvyšší počet registrácií od roku 2013, odkedy AGRION systematicky vyhodnocuje štatistiky trhu. Oproti roku 2024 so 669 kusmi ide o medziročný nárast o 235 strojov, teda približne o 35 percent. Zároveň bol prekročený aj dlhodobý priemer 752 registrovaných traktorov ročne, a to o viac ako 20 percent,“ povedal riaditeľ sekretariátu AGRION Eugen Mizerák.
Rok 2025 podľa jeho slov predstavuje výrazné vybočenie nad dlhodobý štandard trhu a po slabšom roku 2024 ide o návrat investičnej aktivity poľnohospodárskych podnikov. „Priemerný výkon registrovaného traktora dosiahol približne 182 konských síl. Štruktúra predajov ukazuje, že slovenské poľnohospodárstvo pokračuje v modernizácii a orientuje sa na výkonovo silnejšie univerzálne stroje. Rastúci podiel vyšších výkonových tried je dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv,“ povedal Mizerák.
Z hľadiska trhových podielov bol v roku 2025 najpredávanejšou značkou John Deere so 182 registrovanými traktormi a trhovým podielom 20,13 percenta. Nasleduje New Holland so 152 a Case IH s 93 kusmi. Najviac registrácií bolo podľa AGRION-u zaznamenaných v okrese Nové Zámky s 38 kusmi traktorov. „Silné výsledky dosiahli aj okresy Komárno, Trebišov, Levice, Liptovský Mikuláš a Nitra,“ doplnil Mizerák.
Podľa jeho slov rok 2025 predstavuje výrazný rastový rok, ktorý prekročil dlhodobý priemer aj predchádzajúce rekordy. „Otázkou ostáva, do akej miery bude tento objem udržateľný v nasledujúcich rokoch, najmä po vyčerpaní investičných stimulov. Rok 2025 nastavuje veľmi vysokú porovnávaciu základňu pre rok 2026. Bude zaujímavé sledovať, či sa trh stabilizuje na úrovni dlhodobého priemeru, alebo si udrží nadpriemernú dynamiku,“ dodal Mizerák.
„To predstavuje najvyšší počet registrácií od roku 2013, odkedy AGRION systematicky vyhodnocuje štatistiky trhu. Oproti roku 2024 so 669 kusmi ide o medziročný nárast o 235 strojov, teda približne o 35 percent. Zároveň bol prekročený aj dlhodobý priemer 752 registrovaných traktorov ročne, a to o viac ako 20 percent,“ povedal riaditeľ sekretariátu AGRION Eugen Mizerák.
Rok 2025 podľa jeho slov predstavuje výrazné vybočenie nad dlhodobý štandard trhu a po slabšom roku 2024 ide o návrat investičnej aktivity poľnohospodárskych podnikov. „Priemerný výkon registrovaného traktora dosiahol približne 182 konských síl. Štruktúra predajov ukazuje, že slovenské poľnohospodárstvo pokračuje v modernizácii a orientuje sa na výkonovo silnejšie univerzálne stroje. Rastúci podiel vyšších výkonových tried je dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv,“ povedal Mizerák.
Z hľadiska trhových podielov bol v roku 2025 najpredávanejšou značkou John Deere so 182 registrovanými traktormi a trhovým podielom 20,13 percenta. Nasleduje New Holland so 152 a Case IH s 93 kusmi. Najviac registrácií bolo podľa AGRION-u zaznamenaných v okrese Nové Zámky s 38 kusmi traktorov. „Silné výsledky dosiahli aj okresy Komárno, Trebišov, Levice, Liptovský Mikuláš a Nitra,“ doplnil Mizerák.
Podľa jeho slov rok 2025 predstavuje výrazný rastový rok, ktorý prekročil dlhodobý priemer aj predchádzajúce rekordy. „Otázkou ostáva, do akej miery bude tento objem udržateľný v nasledujúcich rokoch, najmä po vyčerpaní investičných stimulov. Rok 2025 nastavuje veľmi vysokú porovnávaciu základňu pre rok 2026. Bude zaujímavé sledovať, či sa trh stabilizuje na úrovni dlhodobého priemeru, alebo si udrží nadpriemernú dynamiku,“ dodal Mizerák.