Agrion: Vlani bolo zaregistrovaných najmenej kombajnov od roku 2018

Nitra 3. marca (TASR) - V uplynulom roku bolo na Slovensku zaregistrovaných najmenej nových kombajnov od roku 2018. Na základe štatistiky registrácií kombajnov za rok 2024 to uviedlo Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky Agrion.



Podľa riaditeľa sekretariátu združenia Agrion Eugena Mizeráka registrácie nových strojov na Slovensku výrazne poklesli. "V roku 2024 bolo na Slovensku do evidencie Policajného zboru prihlásených iba 31 nových obilných kombajnov. Oproti predchádzajúcemu roku ide o pokles o 21 strojov, pričom v porovnaní s dlhodobým priemerom, ktorý je na úrovni 48 kombajnov ročne, ide o 36-percentný pokles," skonštatoval Mizerák. Ako doplnil, aktuálny vývoj na trhu naznačuje pretrvávajúcu opatrnosť poľnohospodárskych podnikov pri investovaní do novej techniky. "To môže byť dôsledkom ekonomickej neistoty, vysokých prevádzkových nákladov alebo zmien v dotačnej politike," myslí si Mizerák.



Agrion vo svojich štatistikách konštatuje, že aj v roku 2024 si vedúce pozície na slovenskom trhu udržali tri značky kombajnov, ktoré spolu pokrývajú viac ako 96 percent všetkých registrácií. "Prvé miesto si udržuje Claas so 41,94-percentným trhovým podielom a s 13 predanými kombajnmi. Druhé miesto patrí značke John Deere s 32,26-percentným trhovým podielom a desiatimi predanými kombajnmi. Na treťom mieste je New Holland s 22,58-percentným trhovým podielom a siedmimi predanými strojmi. Štvrté miesto obsadil Sampo s jedným novým registrovaným kombajnom. Celkový počet zastúpených značiek v registráciách bol najnižší od roku 2018, keďže žiadne iné značky kombajnov neboli v roku 2024 na Slovensku evidované," uviedol Mizerák.



Podľa štatistík bolo najviac, celkovo 18 registrácií, v Nitrianskom kraji, čo predstavuje 58 percent celkového počtu. Ďalší v poradí sú Banskobystrický kraj s piatimi a Trnavský kraj s tromi kombajnmi. "Tieto tri kraje spolu predstavujú 84 percent všetkých registrácií za rok 2024. Na porovnanie, Bratislavský a Prešovský kraj v roku 2024 nezaznamenali ani jednu registráciu nového kombajnu, čo poukazuje na regionálne rozdiely v investíciách do novej poľnohospodárskej techniky," dodal Mizerák.