Agrivoltika pomáha poľnohospodárstvu i energetike, zákon ju neumožňuje
Asociácia upozorňuje, že slovenská legislatíva zatiaľ výstavbu agrivoltických elektrární neumožňuje.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Spoločné využitie pôdy na pestovanie plodín a výrobu elektriny zo slnka môže podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) posilniť slovenské poľnohospodárstvo aj energetiku. Čelí však legislatívnym bariéram, o ktorých jej zástupcovia rokovali s predstaviteľmi rezortov pôdohospodárstva a hospodárstva. Informovala o tom SAPI.
Prínos pre poľnohospodársku výrobu podľa SAPI potvrdzujú skúsenosti z agrivoltickej elektrárne EWS Sonnenfeld v prihraničnom rakúskom meste Bruck an der Leitha. Napríklad v roku 2024 boli výnosy poľnohospodárskych plodín na plochách zakrytých fotovoltickými panelmi až o 10 % vyššie ako na susediacich plochách bez nich. Súvisí to napríklad s nižším vysušovaním pôdy chránenej panelmi pred silným slnkom, ale aj vetrom.
Agrivoltika môže podľa asociácie zároveň významne prispieť k domácej výrobe zelenej elektriny bez toho, aby zaberala kvalitnú pôdu a znižovala biodiverzitu. „Na Slovensku sú na výrobu elektriny zo slnka vhodné práve južné regióny s pôdou vysokej bonity. Je škoda, že sa využívajú iba na pestovanie plodín bez benefitov, ktoré prináša agrivoltika aj poľnohospodárom, aj krajine vo forme lokálnej zelenej elektriny,“ uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Horváth.
Asociácia upozorňuje, že slovenská legislatíva zatiaľ výstavbu agrivoltických elektrární neumožňuje. Poľnohospodári sa podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy musia rozhodnúť, či pôdu budú využívať na pestovanie plodín alebo na výrobu elektriny zo slnka. „Tým, že ich štát núti vybrať si len jednu možnosť, oberá ich o príjmy z kombinácie oboch činností. Zmena legislatívy pritom nie je nijakým spôsobom komplikovaná a ako SAPI ponúkame v spolupráci so zahraničnými expertmi podporu pri jej nastavení,“ dodal Horváth.
Prínos pre poľnohospodársku výrobu podľa SAPI potvrdzujú skúsenosti z agrivoltickej elektrárne EWS Sonnenfeld v prihraničnom rakúskom meste Bruck an der Leitha. Napríklad v roku 2024 boli výnosy poľnohospodárskych plodín na plochách zakrytých fotovoltickými panelmi až o 10 % vyššie ako na susediacich plochách bez nich. Súvisí to napríklad s nižším vysušovaním pôdy chránenej panelmi pred silným slnkom, ale aj vetrom.
Agrivoltika môže podľa asociácie zároveň významne prispieť k domácej výrobe zelenej elektriny bez toho, aby zaberala kvalitnú pôdu a znižovala biodiverzitu. „Na Slovensku sú na výrobu elektriny zo slnka vhodné práve južné regióny s pôdou vysokej bonity. Je škoda, že sa využívajú iba na pestovanie plodín bez benefitov, ktoré prináša agrivoltika aj poľnohospodárom, aj krajine vo forme lokálnej zelenej elektriny,“ uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Horváth.
Asociácia upozorňuje, že slovenská legislatíva zatiaľ výstavbu agrivoltických elektrární neumožňuje. Poľnohospodári sa podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy musia rozhodnúť, či pôdu budú využívať na pestovanie plodín alebo na výrobu elektriny zo slnka. „Tým, že ich štát núti vybrať si len jednu možnosť, oberá ich o príjmy z kombinácie oboch činností. Zmena legislatívy pritom nie je nijakým spôsobom komplikovaná a ako SAPI ponúkame v spolupráci so zahraničnými expertmi podporu pri jej nastavení,“ dodal Horváth.