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Aktivisti žiadajú okamžitý zákaz klietkových chovov
Informovala o tom Paulína Kleinová zo združenia Humánny pokrok.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Aktivisti a aktivistky z koalície End the Cage Age (EtCA) sa v utorok zhromaždili pred Zastúpením Európskej komisie (EK) v Bratislave a vyzvali EK, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v EÚ. Informovala o tom Paulína Kleinová zo združenia Humánny pokrok.
Zhromaždenie podľa nej upozornilo na piate výročie záväzku EK, ktorá v roku 2021 - v reakcii na iniciatívu podloženú 1,4 milióna podpisov - prisľúbila ukončiť používanie klietok v priemyselných veľkochovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však dodnes podľa Kleinovej nebola prijatá.
Kleinová dodala, že počas zhromaždenia odovzdali zástupcovia organizácií Humánny pokrok a Sloboda zvierat v mene koalície EtCA na Zastúpení EK list a symbolickú pohľadnicu. Tá reprezentuje hlasy viac ako 29.000 občanov a občianok Slovenska, ktorí v roku 2019 túto občiansku iniciatívu podporili.
Zhromaždenie podľa nej upozornilo na piate výročie záväzku EK, ktorá v roku 2021 - v reakcii na iniciatívu podloženú 1,4 milióna podpisov - prisľúbila ukončiť používanie klietok v priemyselných veľkochovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však dodnes podľa Kleinovej nebola prijatá.
Kleinová dodala, že počas zhromaždenia odovzdali zástupcovia organizácií Humánny pokrok a Sloboda zvierat v mene koalície EtCA na Zastúpení EK list a symbolickú pohľadnicu. Tá reprezentuje hlasy viac ako 29.000 občanov a občianok Slovenska, ktorí v roku 2019 túto občiansku iniciatívu podporili.