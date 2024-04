Ceny kakaa v stredu vzrástli

New York 24. apríla (TASR) - Ceny kakaa na burze v New Yorku v stredu ožili a vzrástli, pričom zaznamenali najväčšie výkyvy za takmer päť desaťročí, od 70. rokov minulého storočia, keďže obchodníci sa sťahujú z trhu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena júlového kontraktu na dodávku kakaa na burze v New Yorku sa do 15.05 SELČ zvýšila o 2,53 % na 10.708 USD (10.031,85 eura) za tonu.



Ceny kakaa v stredu nakrátko stúpli o 4,5 % po dvoch dňoch poklesu o takmer 9 %. To pomohlo posunúť šesťdesiatdňovú mieru volatility (kolísania) na najvyššiu úroveň od roku 1977.



Ceny kakaa ženie nahor slabá úroda v západnej Afrike. Kontrakty na dodávky kakaa už tento rok stúpli o zhruba 160 % pre obavy z nedostatku kakaových bôbov. Nedávno cena kakaa dosiahla nový rekord, keď prekročila 11.000 USD za tonu. To podkopáva pozície obchodníkov, ktorí musia prísť s ďalšími peniazmi na pokrytie prípadných strát, čo ich núti uzatvárať svoje pozície, odčerpáva likviditu a robí trh zraniteľnejším voči veľkým cenovým výkyvom.



Stále pritom existuje veľa neistoty ohľadom globálnych dodávok kakaa, aj keď prechod od klimatického fenoménu El Niňo k La Niňa pravdepodobne pomôže k zotaveniu globálnej produkcie v novej sezóne, čo malo vplyv na ceny začiatkom tohto týždňa.



(1 EUR = 1,0674 USD)