CENY KÁVY NEUVERITEĽNE RASTÚ: Dosiahli nové 47-ročné maximum

Londýn 29. novembra (TASR) - Cena kávy Arabica pokračuje v raste, pričom v piatok prekročila 3,25 USD za libru a dostala sa na novú najvyššiu úroveň za 47 rokov. Navyše, na najvyššiu úroveň za rovnaký počet rokov sa v piatok dostala aj cena lacnejšej kávy Robusta, ktorá dosiahla takmer 5700 USD za tonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena kávy Arabica dosiahla v piatok v popoludňajších hodinách 3,2530 USD (3,09 eura) za libru (453,6 gramu). To je najvyššia cena kávy od roku 1977. Dôvodom je dlhotrvajúce sucho v Brazílii, ktorá je najväčším producentom kávy na svete. Obchodníci tak očakávajú ďalší pokles dodávok komodity na svetové trhy, kde už teraz ponuka zaostáva za dopytom.



Navyše, niektorí brazílski farmári podľa obchodníkov odkladajú aj dodávky tohtoročnej úrody na trhy v nádeji, že sa im neskôr podarí vyjednať ešte vyššie ceny. To bude znamenať ďalšie obmedzenie ponuky a vysoké finančné straty pre obchodníkov, ktorí s dodávkou kávy počítali. Obchodníci oznámili, že im farmári nedodali prisľúbených 900.000 60-kilogramových vriec kávy.



Cena kávy Arabica vzrástla tento rok už o 75 %, čo z nej robí spolu s kakaom jednu z najrýchlejšie sa zdražujúcich komodít. Ceny kakaa sa od začiatku roka zvýšili na viac než dvojnásobok.



"Cenový trend je veľmi podobný tomu pri kakau v prvých mesiacoch roka. Príčiny sú obdobné," uviedli analytici z Commerzbank. V prípade kakaa je to podľa nich slabá úroda v dvoch kľúčových krajinách, v Ghane a na Pobreží Slonoviny. V prípade kávy Arabica sú to zasa obavy, že v dôsledku tohtoročného sucha bude úroda v Brazílii, rozhodujúcej krajine na pestovanie kávy, na budúci rok obzvlášť slabá.



Na 47-ročné maximum vzrástla v piatok však aj cena Robusty, ktorá sa používa najmä pri výrobe instantnej kávy a ktorej najväčším producentom je Vietnam. Jej cena dosiahla 5694 USD za tonu. Neskôr sa mierne znížila na 5503 USD/tona.



V raste pokračuje aj cena kakaa. V piatok dosiahla 9437 USD/tona, čo predstavuje 5-mesačné maximum. Neskôr sa skorigovala na 9420 USD za tonu. Svoje maximum dosiahli ceny kakaa v apríli tohto roka, a to na úrovni 11.722 USD/tona.



(1 EUR = 1,0542 USD)