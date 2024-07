Agro: Ceny kávy Robusta vyskočili tento týždeň na nový rekord

New York 10. júla (TASR) - Ceny kávy Robusta vzrástli tento týždeň na nový rekord, keď zaznamenali takmer 4670 USD za tonu. Trhy tak reagovali na pokles vývozu z Vietnamu, ktorý je najväčším producentom kávy Robusta na svete a po Brazílii druhým najväčším z pohľadu celkovej produkcie kávy. TASR o tom informuje na základe správy serveru livemint.com.



Cena kávy Robusta so septembrovým kontraktom dosiahla v utorok (9. 7.) na záver obchodovania na londýnskej burze 4667 USD (4311 eur) za tonu. To bol nový rekord, pričom od začiatku roka vzrástla cena tejto komodity o 63 %. V stredu sa cena Robusty mierne znížila a v popoludňajších hodinách dosahovala 4553 USD/tona.



Cena kávy rastie posledného 1,5 roka, keďže kľúčovým producentom ako Vietnam sa nedarí držať krok s rastúcim dopytom. Záujem o kávu Robusta zvyšuje aj fakt, že je lacnejšia než Arabica.



Jej najväčší producent Vietnam znížil za 1. polrok tohto roka vývoz kávy o viac než desatinu. Podľa údajov colnej správy exportoval Vietnam za šesť mesiacov roka 893.820 ton kávy, čo medziročne predstavuje pokles o 11,4 %.



Pestovateľov kávy vo Vietname ovplyvnilo tento rok najmä extrémne sucho, najhoršie za takmer 10 rokov. To zhoršuje aj vyhliadky na nasledujúcu úrodu kávy, ktorá sa začne zberať približne v novembri.



Spotreba kávy pritom neklesá, napriek tomu, že ceny rastú. Medzinárodná organizácia pre kávu odhaduje, že v sezóne 2023/2024 vzrastie spotreba komodity o 2,2 %. Aj v nasledujúcej sezóne by mala rásť, aj keď tempo rastu by malo byť miernejšie a malo by dosiahnuť 1,25 %.



(1 EUR = 1,0825 USD)