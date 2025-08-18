< sekcia Ekonomika
Čína predlžuje vyšetrovanie dovozu mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ
Peking spustil antisubvenčné vyšetrovanie dovozu mlieka, smotany a niektorých syrov z EÚ v auguste minulého roka.
Autor TASR
Peking 18. augusta (TASR) - Čína predlžuje antisubvenčné vyšetrovanie dovozu mlieka a mliečnych produktov z Európskej únie o šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila správu čínskeho ministerstva obchodu.
Peking spustil antisubvenčné vyšetrovanie dovozu mlieka, smotany a niektorých syrov z EÚ v auguste minulého roka. Urobila tak iba deň potom, ako Brusel oznámil, že plánuje uvaliť upravené dovozné clá na elektrické autá z Číny na obdobie piatich rokov.
Čínske ministerstvo obchodu teraz oznámilo, že sa rozhodlo predlžiť vyšetrovanie dovozu európskych mliečnych výrobkov do 21. februára budúceho roka. Ako dôvod uviedlo „zložitosť tohto prípadu“.
Okrem mliečnych výrobkov Čína spustila vlani vyšetrovanie aj dovozu brandy a bravčového mäsa z EÚ. V júni tohto roka Peking oznámil, že predlžuje vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa o ďalších šesť mesiacov. Následne začiatkom júla zverejnil, že na dovoz brandy z EÚ stanovuje clá až do výšky 34,9 %, najväčších producentov koňaku ako Pernod Ricard, LVMH a Rémy Cointreau však od ciel oslobodil. Títo producenti však musia plniť záväzky v oblasti minimálnej ceny.
