< sekcia Ekonomika
Čína prvýkrát od 90. rokov nekupuje sóju z USA
Čína má ako najväčší svetový odberateľ sóje obrovský vplyv na globálne trhy.
Autor TASR
Peking/Washington 19. septembra (TASR) - Čína prvýkrát od 90. rokov minulého storočia na začiatku exportnej sezóny nenakúpila žiadnu sóju z USA. To signalizuje, že sa v obchodnom spore s Washingtonom snaží využiť ako páku dovoz poľnohospodárskych produktov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Čína má ako najväčší svetový odberateľ sóje obrovský vplyv na globálne trhy. Peking teraz oživuje taktiku zadržiavania nákupov z USA, ktorú použil už počas prvej obchodnej vojny prezidenta Donalda Trumpa.
Údaje amerického ministerstva poľnohospodárstva ukázali, že Čína si do 11. septembra, čo je takmer dva týždne od začatia novej obchodnej sezóny, nerezervovala ani jednu dodávku, čo sa stalo prvýkrát od roku 1999. V minulom roku na USA pripadala pätina čínskeho dovozu sóje v hodnote viac ako 12 miliárd USD (10,15 miliardy eur). To predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty exportu sóje z USA.
Peking, ktorý má k dispozícii dostatočné zásoby, signalizuje, že môže počkať a že je ochotný použiť komodity ako vyjednávací prostriedok v rámci obchodných rokovaní.
Čínsky prezident Si Ťin-pching by mal v piatok telefonovať s Trumpom. Hlavnými spornými bodmi sú obmedzenia týkajúce sa polovodičov a vzácnych zemín. Čína v predvečer rokovaní zvýšila tlak, keď oznámila, že na základe predbežného vyšetrovania Nvidia porušuje protimonopolné zákony.
Táto stratégia je zatiaľ, zdá sa, úspešná. Americkí farmári, ktorí majú bohatú úrodu, sa musia vyrovnávať s nízkymi cenami, ktoré sa pohybujú v blízkosti viacročných miním. Pestovatelia sóje, ktorí tvoria kľúčovú Trumpovu voličskú základňu, varujú pred obchodnými a finančnými problémami a naliehavo žiadajú vládu, aby uzavrela dohodu s Čínou o zrušení ciel. Sója z USA smerujúca do Číny je v súčasnosti zaťažená clom vo výške viac ako 20 %.
(1 EUR = 1,1818 USD)
Čína má ako najväčší svetový odberateľ sóje obrovský vplyv na globálne trhy. Peking teraz oživuje taktiku zadržiavania nákupov z USA, ktorú použil už počas prvej obchodnej vojny prezidenta Donalda Trumpa.
Údaje amerického ministerstva poľnohospodárstva ukázali, že Čína si do 11. septembra, čo je takmer dva týždne od začatia novej obchodnej sezóny, nerezervovala ani jednu dodávku, čo sa stalo prvýkrát od roku 1999. V minulom roku na USA pripadala pätina čínskeho dovozu sóje v hodnote viac ako 12 miliárd USD (10,15 miliardy eur). To predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty exportu sóje z USA.
Peking, ktorý má k dispozícii dostatočné zásoby, signalizuje, že môže počkať a že je ochotný použiť komodity ako vyjednávací prostriedok v rámci obchodných rokovaní.
Čínsky prezident Si Ťin-pching by mal v piatok telefonovať s Trumpom. Hlavnými spornými bodmi sú obmedzenia týkajúce sa polovodičov a vzácnych zemín. Čína v predvečer rokovaní zvýšila tlak, keď oznámila, že na základe predbežného vyšetrovania Nvidia porušuje protimonopolné zákony.
Táto stratégia je zatiaľ, zdá sa, úspešná. Americkí farmári, ktorí majú bohatú úrodu, sa musia vyrovnávať s nízkymi cenami, ktoré sa pohybujú v blízkosti viacročných miním. Pestovatelia sóje, ktorí tvoria kľúčovú Trumpovu voličskú základňu, varujú pred obchodnými a finančnými problémami a naliehavo žiadajú vládu, aby uzavrela dohodu s Čínou o zrušení ciel. Sója z USA smerujúca do Číny je v súčasnosti zaťažená clom vo výške viac ako 20 %.
(1 EUR = 1,1818 USD)