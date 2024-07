Čína sa pri vyšetrovaní dovozu mäsa z EÚ zamerala na tri firmy

Peking 18. júla (TASR) - Čína sa v rámci antidumpingového vyšetrovania dovozu bravčového mäsa z Európskej únie (EÚ) zameriava na troch najväčších exportérov z európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Čína začala s antidumpingovým vyšetrovaním výrobkov z bravčového mäsa z EÚ minulý mesiac po tom, čo Brusel oznámil, že uvalí clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.



Úrady v Pekingu sa v najnovšej fáze zamerali na firmy Danish Crown A/S, Vion Boxtel BV a Litera Meat S.L.U., troch najväčších európskych vývozcov bravčových produktov do Číny, aby zistili, či došlo k dumpingu a posúdili škody pre domáci sektor, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Tieto spoločnosti musia v primeranom čase predložiť úplné a presné odpovede na čínske dotazníky, informovalo ministerstvo na svojej webovej stránke.



Danish Crown oznámila, že bude plne otvorená a transparentná a očakáva "konštruktívnu spoluprácu" so všetkými príslušnými orgánmi a stranami. Litera uviedla, že bude "plne k dispozícii" a bude počas vyšetrovania spolupracovať so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami.



Holandská skupina poprela, že by na čínskom trhu došlo k akémukoľvek dumpingu európskych výrobkov z bravčového mäsa. Vyjadrila pritom presvedčenie, že vyšetrovanie to dokáže.



Krok Číny "nie je prekvapujúci" pre objemy, ktoré tieto spoločnosti vyvážajú do ázijskej krajiny, tvrdí Eva Gocsiková, vedúca analytička živočíšnych bielkovín v Rabobank.



Čínske ministerstvo si podľa vyhlásenia vybralo aj 24 domácich producentov bravčového mäsa vrátane 20 s najväčším objemom porážok, aby rozhodli o škodách z prípadného dumpingu.