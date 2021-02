Export francúzskych vín a liehovín klesol v roku 2020 o 14 percent

Paríž 11. februára (TASR) - Americké dovozné clá a obmedzenia spôsobené pandémiou nového koronavírusu znížili export francúzskych vín a liehovín o takmer 14 %. Uviedla to vo štvrtok Federácia francúzskych vývozcov vína a liehovín (FEVS).



Tržby z exportu vína a liehovín, ktoré sú po francúzskom leteckom priemysle druhým najväčším exportom krajiny, dosiahli v minulom roku 12,1 miliardy eur. To znamená pokles o 13,9 %. Vývozcovia však očakávajú, že v roku 2021 sa situácia zlepší. "Vakcinácia by mohla predstavovať svetlo na konci tunela," povedal podpredseda FEVS Antoine Leccia.



Výsledky za rok 2020 čiastočne ovplyvnil fakt, že v roku 2019 exportéri výrazne zvýšili vývoz vína a liehovín do USA, keďže Washington pripravoval nové clá na francúzske produkty. Urobil tak koncom roka 2019 v súvislosti so 17 rokov trvajúcim sporom za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus. Dotácie však dostával aj americký Boeing, za čo zasa Európska únia uplatnila sankcie voči USA.



Americký trh je pritom pre francúzskych vývozcov vína a liehovín kľúčový, keďže na ich celkových tržbách sa podieľa približne štvrtinou. V minulom roku hodnota vývozu francúzskych vín a liehovín do USA klesla o 18 % na 3,1 miliardy eur.



Okrem dovozných ciel zo strany USA situáciu francúzskych exportérov zhoršila aj pandémia nového koronavírusu. Export do Číny klesol v roku 2020 o 15 %, v prípade Singapuru a Hongkongu pokles predstavoval 31 %, respektíve o 6 %.



Globálny vývoz šampanského a koňaku klesol v obidvoch prípadoch o viac než 20 %, dodala FEVS.