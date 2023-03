Flámski farmári v piatok ochromili cestnú premávku v Bruseli

Brusel 3. marca (TASR) - Nahnevaní belgickí farmári na stovkách traktorov a za sprievodu hlasného trúbenia prišli v piatok do Bruselu v rámci protestu proti vládnym plánom na zníženie emisií dusičnanov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Belgické médiá dopredu upozorňovali, že protest farmárov spôsobí vážne narušenie dopravy v hlavnom meste Belgicka, internetový denník The Brussels Times naznačil, že do metropoly môže prísť viac ako 2000 traktorov a rôznej poľnohospodárskej techniky, čo znamená konvoj v dĺžke 15 až 20 kilometrov.



Vedenie bruselského mestského podniku hromadnej dopravy (STIB/MIVB) v tejto súvislosti na piatok poobede posilnilo viaceré autobusové a električkové spoje, lebo niekoľko hlavných ciest v Bruseli bolo uzavretých a polícia varovala, že problémy s obmedzením dopravy môžu trvať až do konca dňa.



Protesty farmárov zo severnej časti Belgicka sú namierené proti flámskej regionálnej vláde, ktorá sídli v Bruseli. Flámska vláda sa snaží dospieť k dohode o znížení znečistenia dusičnanmi, avšak farmári namietajú, že požadované zníženie emisií dusíka v živočíšnej výrobe a pri používaní hnojív, ktoré Belgicko musí splniť v rámci smernice EÚ, mnohých z nich pripraví o podnikanie.



"Dohoda o emisiách dusíka v terajšom znení vytvára sociálno-ekonomický krvavý kúpeľ. Požadujeme dôkladnú úpravu dohody a poskytnutie perspektívy, v rámci ktorej budú môcť farmári aj naďalej poskytovať miestne, udržateľné a zdravé potraviny v najvyšších štandardoch kvality," uviedli v spoločnej tlačovej správe farmárske organizácie Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS a Ferm for Agro Women.



Poľnohospodári sa zároveň sťažujú, že ich rezort musí urobiť oveľa hlbšie škrty ako priemysel. Rokovania s flámskou vládou sa naťahujú už niekoľko týždňov a regionálnu vládu priviedli na prah kolapsu.



Podobnú situáciu v roku 2022 zažívalo aj Holandsko, kde rokovania s farmármi o schémach odškodnenia za zníženie či zrušenie výroby nedospeli do uspokojivého konca a táto téma zrejme ovplyvní aj marcové regionálne holandské voľby.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)