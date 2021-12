Na rekordné tržby sa pripravujú výrobcovia šampanského

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzski výrobcovia šampanského sa pripravujú na rekordné tržby. Povzbudilo ich výrazné a neočakávane rýchle zotavenie sa dopytu po minuloročných problémoch, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu. Veria tak, že dokážu odolať aj nástupu variantu omikron.Producenti pravého šampanského očakávajú, že ich tržby v roku 2021 prekročia 5,5 miliardy eur. To bude viac ako predchádzajúce maximum 5 miliárd eur spred dvoch rokov, teda ešte pred vypuknutím pandémie, uviedol Jean-Marie Barillere, prezident skupiny výrobcov šampanského UMC.Priznal, že aj toto odvetvie zaznamenalo v dodávateľskom reťazci niekoľko problémov ako v súčasnosti producenti takmer všetkých výrobkov. To naznačuje, že milovníci vyhláseného šumivého vína môžu mať pred koncoročnými sviatkami problém zohnať dostatok fliaš.Podľa špecialistu na maloobchodné údaje Nielsen supermarkety vo Francúzsku zaznamenali už začiatkom novembra najväčšiu úroveň vypredania zásob šampanského spomedzi hlavných kategórií potravín.Nízke zásoby v obchodoch však nepredstavujú základný nedostatok, keďže výrobcovia majú dostatok šampanského, ktoré je možné postupne plniť do fliaš. No zároveň, problémy s dostupnosťou v obchodoch viedli k úprave cien šampanského smerom nahor.Oživenie dopytu po šampanskom je súčasťou širšieho zotavovania sa francúzskeho hospodárstva po uvoľnení blokád uvalených počas predchádzajúcich vĺn pandémie.Ekonómovia a investori sa však obávajú, že variant omikron spôsobí opätovné zastavenie aktivít, najmä v Európe, kde niektoré vlády zaviedli nové obmedzenia pohybu.Podľa producentov šampanského sú však ľudia pripravení oslavovať doma, čo udržiava dopyt po šampanskom, aj keď sú reštaurácie a bary opäť zatvorené.Od spustenia očkovania a od konca leta si mnohí ľudia hovoria, že s vírusom sa budú musieť naučiť žiť, skonštatoval Benoit Melendez, majiteľ špecializovanej pivnice na šampanské v centre Paríža.