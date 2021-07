Francúzsky startup chce vyrábať laboratórne vypestované foie gras

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 31. júla (TASR) - Obľúbená lahôdka Francúzov foie gras, teda pečeň z vykŕmených husí a kačíc, bola odjakživa tŕňom v oku ochrancov zvierat. No zdá sa, že sa operencom blýska na lepšie časy a Francúzi pritom neprídu o svoju delikatesu. Riešením je totiž foie gras vypestovaná v laboratóriu z kačacích buniek.Parížsky startup Gourmey získal tento mesiac od európskych a amerických investorov 10 miliónov USD (8,41 milióna eur), aby zdokonalil svoj recept na laboratórnu foie gras.Gourmey prišiel s touto ponukou v čase, keď „“ používané pri výrobe tejto pochúťky vyvolávajú čoraz väčšie znepokojenie vo svete. V Kalifornii už je napríklad predaj foie gras roky zakázaný a New York ho plánuje zakázať od budúceho roka. Británia zase zakázala produkciu foie gras a zvažuje tiež zákaz jej predaja.Asociácii CIFOG, ktorá združuje firmy vo francúzskom „“, sa však plány Gourmey nepáčia a tvrdí, že nebude mať právo označovať svoje produkty s týmto názvom.“ upozornila asociácia, podľa ktorej ide o „“ názov určený výhradne pre produkty z vykŕmených kačíc alebo husí.Tukom prerastené pečene foie gras sa získavajú násilným kŕmením hydiny hadicou prilepenou na hrdlo, čo je metóda kritizovaná jej odporcami ako zbytočne krutá a stresujúca. Zákonodarcovia Európskeho parlamentu minulý mesiac navrhli zakázať nútené kŕmenie kačíc alebo husí.Startup Gourmey, ktorý sídli v univerzitnom výskumnom laboratóriu, strávil posledné dva roky vývojom svojho postupu pre umelú produkciu pečene. Firma tvrdí, že jej produkt bude schopný osloviť kuchárov aj gurmánov. Vďaka získaným financiám sa Gourmey plánuje presťahovať do priestorov s rozlohou 1000 metrov štvorcových v centre Paríža, aby dokázal investorom životaschopnosť veľkovýroby.Ale asociácia CIFOG je presvedčená, že drvivá väčšina Francúzov nechce konzumovať umelé výrobky, syntetické chemikálie pochádzajúce z manipulácií s bunkami v laboratóriách vrátane náhrady foie gras.(1 EUR = 1,1891 USD)