Matečná chce zakázať pestovanie GMO plodín na Slovensku

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) chce zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Matečná a predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Marian Uhrík podpísali memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín, krmív a výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby, vyrobených bez použitia GMO. Matečná a Uhrík o tom v pondelok informovali na brífingu.



Memorandum o spolupráci medzi MPRV SR a ZVKSa OS podľa nej zavádza dobrovoľnú schému certifikácie a označovania produktov "vyrobených bez použitia GMO", s kontrolou na každom stupni výrobnej vertikály a s príslušnými akreditáciami. Vstup do tejto schémy je pre komerčné subjekty agropotravinárskej vertikály dobrovoľný a subjekty sa ním zaväzujú dodržiavať výrobu bez použitia GMO. Cieľom je dosiahnutie lepšej informovanosti a presadzovanie zdravších a ekologickejších produktov na trhu v SR.



"V Slovenskej republike ako aj v iných členských štátoch EÚ je povinné len označovanie potravín a krmív obsahujúcich, skladajúcich sa alebo vyrobených z autorizovaných GMO, s minimálnym limitom uvedeným v nariadení. Ak potraviny obsahujú GM potravinu nad 0,9 %, musí byť takáto informácia viditeľne označená v zložení výrobku. Prichádzame teda s novinkou, ktorá poteší všetkých spotrebiteľov so záujmom o ekologickejšie produkty na našom trhu," spresnila Matečná.



Keďže v EÚ nie je podľa nej povolené pestovať žiadnu GM sóju, ale je povolené dovážať a používať na potravinárske a krmovinárske využitie GM sóje, najrizikovejším stupňom výrobnej vertikály je výroba kŕmnych zmesí a samotné kŕmenie hospodárskych zvierat. Agrorezort spolu so ZVKSaOS preto zavádza kontrolu akreditovanými metódami (odber vzoriek a ich analýza) a vo výrobe vylučuje použitie všetkých GMO, aby sa predišlo porušeniu zákona o potravinách, vo vzťahu k zavádzaniu spotrebiteľa. Tieto aspekty boli na odporúčanie ministerstva zapracované aj do projektu ZVKSaOS s názvom "Výroba a produkcia v čistej línii bez použitia GMO".



Zdôraznila, že presadzovanie pestovania bielkovinových krmív bez GMO pomôže slovenským poľnohospodárom. MPRV preto podporuje aktivity k dosiahnutiu proteínovej sebestačnosti.



"To, že sa na Slovensku geneticky modifikované plodiny nepestujú, je našou obrovskou konkurenčnou výhodou na svetovom trhu, ktorú musíme využiť a udržať ju aj do budúcna. Najlepšou cestou ako osloviť spotrebiteľa, je takéto certifikované označovanie produktov bez GMO," doplnil Uhrík.



Matečná dodala, že pre realizovanie spolupráce bude zriadená spoločná pracovná skupina strán memoranda, ktorá bude koordinovať a pripravovať aktivity slúžiace na dosiahnutie predmetu a cieľa tohto memoranda.