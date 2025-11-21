< sekcia Ekonomika
Globálne ceny kávy v piatok prudko klesli
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Globálne ceny kávy v piatok prudko klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump zrušil clá na dovoz brazílskych poľnohospodárskych produktov vo výške 40 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Maloobchodné ceny kávy v USA v septembri medziročne vyskočili o 40 %, pričom jedným z dôvodov boli clá. Zdraženie potravín je hlavným faktorom, ktorý stojí za poklesom Trumpovej popularity na najnižšiu úroveň od jeho návratu k moci, ako vyplýva z prieskumu Reuters/Ipsos. Trumpovo rozhodnutie je podobné tomu spred týždňa o zrušení ciel na kávu a desiatky ďalších produktov z iných producentských krajín.
Brazília je najväčším pestovateľom kávy a Spojeným štátom, najväčšiemu spotrebiteľovi kávy na svete, dodáva približne tretinu úrody.
V piatok popoludní klesli termínované kontrakty na kávu arabica na burze ICE, ktoré slúžia ako referenčná hodnota pre ceny fyzickej kávy po celom svete, o 4,4 % na 3,602 USD (3,13 eura) za libru (0,45 kg), pričom predtým padli o viac ako 6 % na dvojmesačné minimum. Ceny termínovaných kontraktov na kávu robusta sa znížili o 4,2 % na 4438 USD za tonu, pričom predtým klesli až o 8 %.
(1 EUR = 1,152 USD)
